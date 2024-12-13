Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Над центром Донецка сбили ракету ВСУ
Система ПВО ДНР сбила ракету ВСУ над центром Донецка
Система противовоздушной обороны ДНР отразила ракетную атаку ВСУ, сбив ракету над центром Донецка, что привело к повреждению стекол в ряде домов.
Собеседник агентства ТАСС уточнил: «Над центром города сбита ракета». По его словам, взрывной волной были повреждены стекла в ряде домов, что вызвало дополнительные разрушения в городе.
В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и обеспечить безопасность жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Крым, Курскую область и Чечню, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атака на Севастополь была отражена «уверенно и спокойно».