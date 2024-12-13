Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Путин ограничил данные об органах власти на территориях с военным положением
Путин подписал закон об ограничении доступа к сведениям об органах власти в регионах с военным положением
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации о деятельности властей и организаций в регионах с введенным военным положением.
Этот документ опубликован и предполагает расширение перечня мер, применяемых в условиях военного положения, передает ТАСС.
Согласно закону «О военном положении», возможность ограничения информации распространяется на федеральные и региональные органы власти, органы военного управления, местное самоуправление и различные организации. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности их деятельности в условиях военного положения.
Кроме того, доступ к информации о работе судов на таких территориях сможет ограничивать Верховный суд. А информацию о деятельности прокуратуры и следственных органов смогут ограничивать Генеральная прокуратура и Следственный комитет.