Польша пожаловалась на название шведских гранатометов

Польша предложила Швеции переименовать гранатометы «Карл Густав»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов «Карл Густав», передает ТАСС. В эфире радиостанции TokFM он заявил: «Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, – это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав».

Косиняк-Камыш предложил изменить название, напомнив об историческом контексте. Король Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, во время которой шведские войска неоднократно захватывали Варшаву, что серьезно ослабило Речь Посполитую.

Ранее сообщалось, что Польша намерена закупить несколько тысяч противотанковых гранатометов у Швеции на сумму 1,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что американский комплекс ПРО в Редзикове предназначен для защиты от угроз со стороны Ирана и КНДР, однако в «этом черном списке есть и Россия», а также он заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, по этой причине их передача на Украину невозможна.