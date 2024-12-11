Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
В Молдавии захотели ввести режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа из России
Молдавское правительство запросило у своего парламента ввод режима чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.
Ввести ЧП предполагается с 16 декабря, срок действия – 60 дней, сообщил вице-премьер Олег Серебрян на заседании кабинета министров, передает ТАСС.
Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения на 30 дней из-за неопределенности с поставками российского газа через Украину.
До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял о намерении республики не оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим.