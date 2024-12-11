В Молдавии захотели ввести режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа из России

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Tекст: Ольга Иванова

Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.