Член СПЧ: Мы тот институт, который реально стоит на защите прав российских граждан

Секретарь СПЧ Точенов рассказал о задачах и роли современных правозащитников в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Все темы, которые поднимаются на встречах с президентом, – острые. Почти на каждую беседу президент реагировал поручением или отработкой вопросов в рабочем порядке. Самые актуальные вопросы касались проблем военнослужащих и членов семей участников СВО. Также затрагивались вопросы сферы образования, здравоохранения, народосбережения и содержания лиц в местах заключения», – отметил Александр Точенов, ответственный секретарь СПЧ.

Собеседник также выделил ту часть встречи, когда разговор с президентом шел о судьбах и лечении бездомных. «В среднем в России насчитывается до двух миллионов бездомных. Это наши граждане, им нужно оказывать помощь. Президент понимает это и поддерживает наших коллег, руководителя «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольгу Демичеву», – добавил эксперт.

Говоря о роли СПЧ в диалоге с властью, Точенов отметил, что «мы неотделимы от нашего гражданского общества». «Сегодня нас 46 человек и за каждым из нас стоят большие общественные организации. Это позволяет нам понимать, что нужно обществу, гражданам», – рассказал Точенов.

По словам собеседника, члены СПЧ представляют интересы всего российского общества – от заключенных до педагогов. «Отсюда складывается образ современного правозащитника. Мы имеем возможность влиять на процессы в стране. И для нас ценно, что президент слышит нас. Мы тот институт, который реально стоит на защите прав российских граждан», – подчеркнул спикер.

Также Точенов отметил работу правозащитников в Донбассе и Новороссии, которая также является вкладом в общую победу России в СВО. «Сегодня защита нашего суверенитета – это самая важная тема. В Донбассе и Новороссии проживают наши сограждане, мы занимались и будем заниматься защитой их прав», – заверил собеседник.

При этом президент неслучайно применил слово «заступничество» в отношении российских правозащитников. «Это глубокая тема. СПЧ – это один из институтов, который президент умело использует для прямой связи с обществом. Для него важно знать мнения граждан, это нужно для управления такой большой страной как Россия», – считает ответственный секретарь СПЧ.

Во вторник Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.

«Главное – вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека и гражданина. В русском языке есть прекрасное слово – заступничество. Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», – сказал Путин.

Президент особо отметил помощь правозащитников участникам специальной военной операции и их семьям. «Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с Фондом «Защитники Отечества», – подчеркнул глава государства.

Одной из главных задач Путин назвал сохранение «жизни и здоровья наших граждан, что предполагает четкую работу первичного звена здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицины, лекарственного обеспечения». «Все это должно быть доступно людям в любом регионе России. Именно этим вопросам Совет уделяет постоянное внимание. И если у вас есть предложения, готов их, безусловно, выслушать, а потом с коллегами обсудить их в правительстве. Знаю, что вопросов по этим направлениям всегда очень много», – отметил российский лидер.