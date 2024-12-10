На Ямале родившие до 30 лет первенца матери получат 3 млн рублей

«Мы планируем изменить принцип работы программы «Молодая семья». Сегодня она никак не привязана к рождению ребенка. С 1 января обязательным станет именно это условие, как стимулирующее для того, чтобы в молодых семьях появлялись дети. Чтобы участвовать в программе, семья должна в первую очередь нуждаться в жилье. При рождении первого ребенка, если маме при этом до 30 лет, семья получит выплату 3 млн рублей. Это очень весомая поддержка для молодой семьи», – отметил глава ЯНАО.

Если любой по счету ребенок родился у мамы до 36 лет, сумма жилищного капитала составит 1 млн рублей. Сумма капитала удваивается при рождении двух и более детей одновременно. Жилищный капитал можно направить на погашение имеющейся ипотеки или первоначальный взнос по программам льготного ипотечного кредитования с господдержкой. В этот перечень входит «Дальневосточная и арктическая ипотека» (2%) и «Семейная ипотека» (6%).

Ожидается, что новая мера заменит региональную программу поддержки молодых семей. Прием заявлений по ней будет приостановлен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. С начала 2025 года прекращает действие региональная программа «36+». При этом участники программ «Молодая семья» и «36+», уже находящиеся в списках, сохраняют право на получение мер поддержки.

По рождаемости Ямал занимает первое место в Уральском федеральном округе и четвертое в России. С 2019 года по региональной программе «Молодая семья» здесь было выдано 5753 сертификата. Семьи, достигшие возраста 36 лет, по программе «36+» получили 729 сертификатов.

Напомним, что средний коэффициент рождаемости в России, который составляет порядка 1,4, эксперты считают крайне низким. Уровень рождаемости в регионе официально внесен в список из 21 критериев оценки эффективности губернаторов.



