Разведчики Дульцевы посетили Россию на ЧМ-2018 как аргентинские фанаты

Разведчики-нелегалы Дульцевы посещали Россию под видом болельщиков из Аргентины в 2018 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Вернувшиеся на родину российские разведчики Артем и Анна Дульцевы поделились в интервью журналу «Разведчик», как им удавалось приезжать в Россию, передает РИА «Новости».

Дульцевы работали за границей под именами Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос, аргентинских граждан. Одним из визитов в Россию стала поездка летом 2018 года на чемпионат мира по футболу.

«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», – сообщил Артем Дульцев. В 2018 году, воспользовавшись чемпионатом, они приехали как иностранцы, чтобы посмотреть матчи. В том числе они посетили игру Аргентина – Хорватия в Нижнем Новгороде, где сидели среди аргентинских болельщиков.

С разведчиками также приехали их дети София и Даниил, которые родились и жили за границей. Дульцев рассказал, что хотя Аргентина крупно проиграла, и София расстроилась и всплакнула, им удалось встретиться с родными.

Анна Дульцева добавила, что встреча состоялась на даче ее родителей, где собрались обе семьи. По ее словам, дети были слишком малы, чтобы понять, что перед ними их бабушки и дедушки, но поездка была важна для их адаптации после возвращения.

Напомним, российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы вернулись в Россию в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Их дети лишь в самолете узнали, что они русские.