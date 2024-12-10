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Разведчики Дульцевы посетили Россию на ЧМ-2018 как аргентинские фанаты
Разведчики-нелегалы Дульцевы посещали Россию под видом болельщиков из Аргентины в 2018 году
Российские разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказывали, как приезжали вместе с детьми на родину во время чемпионата мира по футболу 2018 года, притворяясь аргентинскими болельщиками.
Вернувшиеся на родину российские разведчики Артем и Анна Дульцевы поделились в интервью журналу «Разведчик», как им удавалось приезжать в Россию, передает РИА «Новости».
Дульцевы работали за границей под именами Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос, аргентинских граждан. Одним из визитов в Россию стала поездка летом 2018 года на чемпионат мира по футболу.
«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», – сообщил Артем Дульцев. В 2018 году, воспользовавшись чемпионатом, они приехали как иностранцы, чтобы посмотреть матчи. В том числе они посетили игру Аргентина – Хорватия в Нижнем Новгороде, где сидели среди аргентинских болельщиков.
С разведчиками также приехали их дети София и Даниил, которые родились и жили за границей. Дульцев рассказал, что хотя Аргентина крупно проиграла, и София расстроилась и всплакнула, им удалось встретиться с родными.
Анна Дульцева добавила, что встреча состоялась на даче ее родителей, где собрались обе семьи. По ее словам, дети были слишком малы, чтобы понять, что перед ними их бабушки и дедушки, но поездка была важна для их адаптации после возвращения.
Напомним, российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы вернулись в Россию в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Их дети лишь в самолете узнали, что они русские.