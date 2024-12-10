Верховный суд отклонил жалобу на приговор убийцам школьниц из Златоуста

Верховный суд России вернул жалобу приговоренного на пожизненный срок Николая Мозглякова

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд России вернул жалобу Николая Мозглякова, обвиняемого в убийстве двух школьниц в Златоусте, на пожизненный срок. В пресс-службе суда пояснили, что жалоба была возвращена без рассмотрения, передает РИА «Новости».

Основанием для возвращения стало несоответствие статье 401.17 УПК, которая запрещает вносить повторные кассационные жалобы. В базе данных суда указано, что в течение года Мозгляков подавал кассационные жалобы пять раз.

Таким образом, суд постановил, что жалоба не может быть повторно рассмотрена, если она уже была предметом рассмотрения или оставлена без удовлетворения.

Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Николая Мозглякова к пожизненному заключению за убийство двух школьниц в Златоусте.

2 апреля 2008 года в Златоусте были обнаружены тела девочек 12 и 13 лет с признаками насильственной смерти, также в больницу доставили 7-летнюю девочку с ножевыми ранениями. За совершенные преступления был задержан 23-летний Николай Мозгляков, он сознался в изнасиловании и убийстве девочек, был признан вменяемым и приговорен к пожизненному сроку.

