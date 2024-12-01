30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Обвиняемые в хищении 200 млн через «Пушкинские карты» частично признали вину
Обвиняемые частично признали вину в хищении 200 млн руб через «Пушкинские карты»
Фигуранты дела о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» частично признали вину, подтвердив продажу билетов, превышающих вместимость концертных залов.
Фигуранты уголовного дела о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» частично признали свою вину, передает ТАСС. Подсудимый Якубов и подсудимый Сафонов признали, что виновны в продаже билетов в количестве, превышающем вместимость залов, согласно материалам, оглашенным прокурором.
Ранее сообщалось о признании вины другим фигурантом дела, Эмилем Гурбановым, который полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Прокурор в ходе прений сторон запросила различные сроки для всех трех обвиняемых.
Гособвинение запросило до девяти лет колонии общего режима для обвиняемых. В частности, Якубову предложено назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Для Гурбанова запросили 6,5 года колонии со штрафом 3,66 млн рублей, а для Сафонова – девять лет колонии и штраф 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о хищении в государственной программе «Пушкинская карта» были арестованы трое подозреваемых. В Москве задержана экс-замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова по подозрению в хищении свыше 200 млн рублей в данной программе. Тверской суд Москвы приговорил Ольгу Ярилову к семи годам колонии, признав ее виновной в превышении полномочий.