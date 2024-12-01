Счета Долгополова заблокировали в России по решению ФНС

Счета комика Долгополова заблокировали из-за непредставления декларации о доходах

Tекст: Денис Тельманов

Счета индивидуального предпринимателя Александра Долгополова были заблокированы, передает РИА «Новости». На 30 ноября статус ИП Долгополова остается действующим, однако ограничения на банковские счета введены с 2022 года. Последний раз блокировка была осуществлена в июле 2024 года. Причиной стало непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.



Известно, что Александр Долгополов покинул Россию в 2020 году после проверки его выступления в петербургском баре. Тогда его адвокат Леонид Соловьев сообщал, что комик уехал за границу на фоне начатого расследования.

В 2023 году Следственный комитет России начал проверку в отношении Долгополова и другого комика Гарика Оганисяна. Причиной послужило выступление в Берлине, на котором они высмеяли теракт в петербургском кафе. Напомним, что в результате того взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Взрыв произошел во время его творческого вечера, когда бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. В результате теракта пострадали более 50 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба также заблокировала счета экс-сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, который уехал в Армению после начала спецоперации на Украине.