30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Счета Долгополова заблокировали в России по решению ФНС
Счета комика Долгополова заблокировали из-за непредставления декларации о доходах
Счета уехавшего из России комика Александра Долгополова были заблокированы по решению ФНС из-за нарушения сроков подачи налоговой декларации.
Счета индивидуального предпринимателя Александра Долгополова были заблокированы, передает РИА «Новости». На 30 ноября статус ИП Долгополова остается действующим, однако ограничения на банковские счета введены с 2022 года. Последний раз блокировка была осуществлена в июле 2024 года. Причиной стало непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.
Известно, что Александр Долгополов покинул Россию в 2020 году после проверки его выступления в петербургском баре. Тогда его адвокат Леонид Соловьев сообщал, что комик уехал за границу на фоне начатого расследования.
В 2023 году Следственный комитет России начал проверку в отношении Долгополова и другого комика Гарика Оганисяна. Причиной послужило выступление в Берлине, на котором они высмеяли теракт в петербургском кафе. Напомним, что в результате того взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Взрыв произошел во время его творческого вечера, когда бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. В результате теракта пострадали более 50 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба также заблокировала счета экс-сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, который уехал в Армению после начала спецоперации на Украине.