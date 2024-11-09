В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Оганисяна
Счета уехавшего из России комика Гарика Оганисяна заблокировали из-за долгов перед ФНС
Федеральная налоговая служба заблокировала счета экс-сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, который уехал в Армению после начала спецоперации на Украине.
ФНС России заблокировала счета Оганисяна, известного комика и бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Причиной для этого послужили задолженности перед ФНС, накопленные на его индивидуальном предпринимательстве, зарегистрированном для концертной деятельности.
Сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов на выступлении за рубежом разыграли сценку с вручением статуэтки Татарскому. Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила главу СКР Бастрыкина провести проверку по этому факту.
Взрыв в петербургском заведении прогремел 2 апреля. Погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), более 40 человек получили ранения.