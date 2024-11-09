В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.14 комментариев
В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах во время воздушной тревоги
В городе Сумы на Украине произошел взрыв во время воздушной тревоги, объявленной также в Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.
В субботу в городе Сумы, расположенном на севере Украины, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное». Он произошел в условиях уже действующей тревоги, которая также охватила Ровненскую, Хмельницкую, Днепропетровскую и Николаевскую области.
С октября 2022 года Россия начала наносить регулярные удары по украинской инфраструктуре, что стало ответом на теракт на Крымском мосту. Атаки нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В субботу объекты критической инфраструктуры на севере Украины были поражены ударами со стороны ВСУ.
Накануне в Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая длилась более двух часов.