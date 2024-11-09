В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах во время воздушной тревоги

Tекст: Мария Иванова

В субботу в городе Сумы, расположенном на севере Украины, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное». Он произошел в условиях уже действующей тревоги, которая также охватила Ровненскую, Хмельницкую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

С октября 2022 года Россия начала наносить регулярные удары по украинской инфраструктуре, что стало ответом на теракт на Крымском мосту. Атаки нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В субботу объекты критической инфраструктуры на севере Украины были поражены ударами со стороны ВСУ.

Накануне в Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая длилась более двух часов.