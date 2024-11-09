В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Newsweek сообщил о планах Байдена сделать Харрис судьей Верховного суда США
Newsweek: Байден может выдвинуть Харрис на пост судьи Верховного суда США
После поражения на выборах Камала Харрис может стать кандидатом на пост судьи Верховного суда США вместо Сони Сотомайор, состояние здоровья которой вызывает беспокойство, сообщает Newsweek со ссылкой на юриста Бакари Селлерса.
Селлерс, ранее занимавший пост члена палаты представителей штата Южная Каролина, считает, что этот шаг может быть предпринят в спешке до вступления Дональда Трампа в должность. «Я думаю, что это на самом деле хороший план. Я думаю, что это должно произойти», – сказал он, передает РИА «Новости».
Харрис, имеющая степень доктора права и опыт работы в прокуратуре и мэрии, ранее занимала должность генпрокурора Калифорнии. Несмотря на свою успешную карьеру, она была подвергнута критике за отказ поддержать инициативы, запрещающие смертную казнь.
Ранее Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах и заявила о необходимости признать результаты голосования.
Между тем команды Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче, отмечая ответственность низких рейтингов одобрения и внутреннюю конкуренцию.