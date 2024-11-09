Newsweek сообщил о планах Байдена сделать Харрис судьей Верховного суда США

Newsweek: Байден может выдвинуть Харрис на пост судьи Верховного суда США

Tекст: Елизавета Шишкова

Селлерс, ранее занимавший пост члена палаты представителей штата Южная Каролина, считает, что этот шаг может быть предпринят в спешке до вступления Дональда Трампа в должность. «Я думаю, что это на самом деле хороший план. Я думаю, что это должно произойти», – сказал он, передает РИА «Новости».

Харрис, имеющая степень доктора права и опыт работы в прокуратуре и мэрии, ранее занимала должность генпрокурора Калифорнии. Несмотря на свою успешную карьеру, она была подвергнута критике за отказ поддержать инициативы, запрещающие смертную казнь.

Ранее Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах и заявила о необходимости признать результаты голосования.

Между тем команды Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче, отмечая ответственность низких рейтингов одобрения и внутреннюю конкуренцию.