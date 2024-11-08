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Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области
МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.
Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.
В районе Любимовки Курской области были обнаружены тела девяти украинских солдат, один из которых был в российской форме с украинскими шевронами, что привлекло внимание российских силовиков.
Украинец Богдан Цыганенко, обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ, и его статус военнослужащего был подтвержден в документах украинских госорганов.