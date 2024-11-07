Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Израиль разрешил депортировать семьи палестинских террористов
Кнессет утвердил закон о депортации родственников палестинских террористов
Израильский парламент принял закон, позволяющий депортировать членов семей палестинских террористов, если они знали о планах теракта и не предотвратили его или выражали солидарность с актом.
Израильский парламент, Кнессет, принял закон, позволяющий депортировать членов семей палестинских террористов, передает ТАСС.
Новый законопроект предусматривает депортацию в случае, если родственники знали о готовящемся теракте, но не предприняли действий для его предотвращения, или если они открыто выражали солидарность с террористическим актом.
Законопроект был принят во втором и окончательном, третьем, чтениях в ночь на 7 ноября. За документ проголосовал 61 депутат, против высказался 41 парламентарий. Теперь министр внутренних дел Израиля получит полномочия после проведения слушаний принимать решения о депортации.
Члены семьи террористов могут быть депортированы в сектор Газа или другое место, которое будет определено в зависимости от обстоятельств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали свыше 100 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу за последний год, 58 из которых остаются в заключении, а Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.