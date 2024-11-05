Песков объяснил присутствие послов недружественных стран в Кремле

Песков объяснил участие послов из недружественных стран в Кремле ценностью дипломатии

Tекст: Ольга Иванова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил ценность дипломатии в связи с участием послов из недружественных стран в церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что дипломатические отношения не были прерваны, несмотря на напряженные отношения с рядом стран.

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, наверное, в этом ценность дипломатии», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с этими странами. «Дипломатические каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными партнерами.

Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.