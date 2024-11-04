Пожар на чердаке дома в центре Москвы охватил 80 кв. метров

На Тверском бульваре загорелся чердак, эвакуированы 14 человек, движение затруднено

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар произошел на чердаке дома на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщает ТАСС. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, из здания были эвакуированы 14 человек, пострадавших нет.

По информации телеграм-канала столичного департамента транспорта, инцидент случился в доме №9. Из-за пожара движение транспорта в сторону станции метро «Арбатская» ограничено: автомобили могут двигаться только по одному ряду, что может вызвать заторы.

Дом, где произошло возгорание, является доходным домом И. М. Коровина, построенным в 1907 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы загорелась крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот». Возгорание произошло в административном здании, расположенном в доме 13 на Тверском бульваре.