  • Новость часаПутин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    Путин рассказал, на ком держится Россия (видео)
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    Белый дом окружили защитными ограждениями перед выборами (фото)
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    11 комментариев
    4 ноября 2024, 15:38 • Новости дня

    Пожар на чердаке дома в центре Москвы охватил 80 кв. метров

    На Тверском бульваре загорелся чердак, эвакуированы 14 человек, движение затруднено

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На чердаке дома №9 на Тверском бульваре в Москве произошел пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. Эвакуированы 14 человек, движение затруднено.

    Пожар произошел на чердаке дома на Тверском бульваре в центре Москвы, сообщает ТАСС. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, из здания были эвакуированы 14 человек, пострадавших нет.

    По информации телеграм-канала столичного департамента транспорта, инцидент случился в доме №9. Из-за пожара движение транспорта в сторону станции метро «Арбатская» ограничено: автомобили могут двигаться только по одному ряду, что может вызвать заторы.

    Дом, где произошло возгорание, является доходным домом И. М. Коровина, построенным в 1907 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы загорелась крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот». Возгорание произошло в административном здании, расположенном в доме 13 на Тверском бульваре.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

    Коментарии (27)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Коментарии (20)
    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (58)
    4 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    @ Федор Левшин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил против утверждений посла Великобритании о том, что Югославию во Второй мировой войне освободили в основном украинцы, сославшись на отсутствие точных данных.

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Британии Эдварда Фергюсона о роли украинцев в освобождении Югославии во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Вулин выразил сомнение в подсчетах Фергюсона о количестве украинцев и русских в рядах Красной армии, участвовавших в освобождении Белграда. Он напомнил о британских бомбардировках Сербии в 1944 году, подчеркнув, что никто не подсчитывал национальности пилотов, наносивших удары.

    Вулин также оспорил заявление Фергюсона о том, что переход Болгарии на сторону союзников в 1944 году стал стимулом для югославских партизан в их борьбе с фашистами. По его мнению, Болгария традиционно меняла стороны в конфликтах, и это не оказало значимого влияния на югославское сопротивление. Вице-премьер отметил, что такие высказывания британского дипломата вызывают недоумение и не соответствуют исторической действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Сербии решительно осуждает действия британского посла Эдварда Фергюсона, который в статье для сербских СМИ попытался снизить значимость Красной Армии в освобождении Югославии.

    Коментарии (18)
    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

    Коментарии (23)
    4 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке США Европы к конфликту с Россией

    Сергей Лавров обвинил США в подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США подготавливают Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией, если режим Зеленского не справится.

    По его словам, США активно настраивают Европу на участие в прямом военном конфликте с Россией, сообщает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в ходе международного симпозиума «Создавая будущее». Он добавил, что США видят в этом сценарий на случай, если нынешний украинский режим не сможет выполнить возложенные на него задачи.

    Министр подчеркнул, что такая линия поведения со стороны США представляет собой «самоубийственную авантюру» для Европы. Лавров отметил, что цели США могут включать в себя усиление напряженности на континенте и изменение соотношения сил в пользу Вашингтона. По его мнению, это может привести к дестабилизации европейского региона и иметь катастрофические последствия для всех участников конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский политик Николя Дюпон-Эньян предсказал Европе крах, вызванный конфликтом на Украине, который может угрожать стабильности континента, а в рамках саммита БРИКС в Казани Владимир Путин предложил сформировать евразийскую систему безопасности для укрепления региональной стабильности и сотрудничества.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2024, 17:19 • Новости дня
    Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов, что может затронуть жителей сел.

    На Украине принят закон, который предусматривает наказание за хранение дров без документов об их происхождении, сообщает ТАСС. Верховная рада внесла изменения в административный и уголовный кодексы, теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

    Закон предполагает, что за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов возможно наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

    Адвокат Алексей Кинебас пояснил, что это нововведение может затронуть многих граждан, особенно в сельских районах, таких как Черниговская область. В зависимости от стоимости древесины, возможно назначение штрафа или даже уголовной ответственности. Например, за хранение дров стоимостью более 30 тыс. гривен (примерно 71 тыс. рублей) без документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

    Подготовка к зиме стала актуальной темой на Украине, особенно в условиях энергетического кризиса. Бывший министр энергетики Иван Плачков предупреждал о сложном отопительном сезоне и советовал гражданам запасаться дровами. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк также отмечал, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины.

    Президент Владимир Зеленский признавал, что зима будет сложной из-за отключений света и потери значительных объемов генерации энергии.

    Ранее Кабинет министров Украины разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова в преддверии начала отопительного сезона.

    Кроме того сообщалось, что Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления до 500 школ страны в зимний период.


    Коментарии (16)
    4 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Тамбовской области Максим Егоров оставит свою должность и перейдет на работу на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    «Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», – заявили в пресс-службе правительства Тамбовской области, передает РИА «Новости».

    Между тем Егоров в своем видеообращении в Telegram-канале подтвердил свой уход, отметив, что «сегодня руководство страны ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». Он также выразил благодарность жителям Тамбовской области, подчеркнув, что она стала для него родной за прошедшие годы.

    «Я – настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», – добавил он, завершая свое заявление об отставке.

    Ранее глава Тамбовской области на выставке «Россия» назвал ключевые достижения региона.

    Напомним, в сентябре 2022 года в Тамбовской области прошла церемония вступления в должность главы региона Максима Егорова.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Захарова объяснила появление департамента европейских проблем в МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент общеевропейского сотрудничества переименован в департамент европейских проблем из-за геополитических реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что одной из причин таких изменений стала очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе, передает ТАСС.

    По словам дипломата, это требует пересмотра и модификации подходов, используемых в работе министерства и адаптации к геополитическим реалиям.

    Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин заявлял, что ОБСЕ переживает кризис из-за отхода от своих первоначальных задач.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками

    В ДНР состоялась встреча пленных бойцов ВСУ с родственниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мероприятие, на котором родственники смогли встретиться с пленными украинскими военнослужащими, прошло в Донецкой Народной Республике, сообщила волонтер Марина Ашифина.

    По ее словам, на встрече присутствовали десять военнопленных и пятнадцать их родственников. Ашифина отметила, что такие мероприятия проводятся не только в республике, но и по всей территории России, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность этих встреч, так как пленные военнослужащие изолированы от информации и не имеют возможности узнать о том, как живут их близкие. «Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», – добавила волонтер.

    Организация мероприятия осуществлялась при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

    Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Зампред Верховного суда Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами.

    Украина находится на грани введения трудовой повинности, при которой граждане могут начать работать за пайки и талоны, заявил заместитель председателя Верховного суда и майор Вооруженных сил Украины Александр Мамалуй.  Он подчеркнул, что страна всего в одном шаге от такого развития событий, добавив: «Никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам». Видео с его заявлением опубликовало издание «Страна», передает ТАСС.

    Финансовое положение Украины остается сложным. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов. Власти неоднократно подчеркивали, что повышение налогов и акцизов неизбежно. Несмотря на усилия, Украина может самостоятельно покрывать только военные расходы, остальная часть бюджета поддерживается за счет помощи союзников.

    В проекте бюджета на 2025 год, внесенном в Верховную Раду, предусмотрен дефицит в размере 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс гривны планируется снизить до 45 за доллар. Согласно анализу агентства РБК-Украина, госдолг к концу следующего года составит 101,8% ВВП, при этом запланировано привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов. Западные союзники настаивают на том, чтобы Киев искал новые источники для увеличения своей способности к самофинансированию.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что пекари бьют тревогу из-за резкого подорожания муки и других ингредиентов, что может привести к дефициту хлеба на внутреннем рынке.

    В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

    Коментарии (4)
    4 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Литва запретит военную службу гражданам с российским паспортом

    Литва запретит прием в армию жителей с российским, белорусским и китайским гражданством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Литвы и комитет Сейма подготовили законопроект, запрещающий прием на военную службу лиц с российским, белорусским и китайским гражданством, считая их угрозой национальной безопасности.

    Литовское правительство намерено принять меры по ограничению военной службы для жителей страны с российским, белорусским или китайским гражданством, передает ТАСС. Законопроект, разработанный Министерством обороны Литвы и комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне, запрещает таким лицам поступать на военную службу. Лица, которые приобрели гражданство России, Белоруссии или Китая во время службы, будут уволены из армии.

    Министр обороны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что лица, имеющие гражданство этих стран, не должны служить в армии. Он заявил: «Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии». Этот шаг связан с тем, что Россия, Белоруссия и Китай считаются государствами, представляющими угрозу национальной безопасности Литвы.

    В соответствии с законопроектом, связи с этими странами являются фактором риска для военнослужащих Литвы. Литовским военным уже запрещено посещать Россию, Белоруссию и Китай не в рабочих целях. Предложенные меры призваны укрепить национальную безопасность страны и минимизировать внешние угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве решили денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве, что стало очередным шагом в ухудшении двусторонних отношений. На фоне напряженности с Россией, в Литве также приняли решение снести недостроенный Дом Москвы, который был символом российско-литовского сотрудничества. На политической арене Литвы произошла катастрофа для клана, известного своей враждебностью к России, что стало результатом их неудачной политики и действий против российско-литовских связей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ
    В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками (видео)
    В Тбилиси призвали «не видеть в Грузии щит от России»
    Глава Ростовской области решил уйти в отставку
    Тамбовский губернатор ушел в отставку со словами «волк теперь товарищ»
    Литва вводит новое ограничение для граждан с российскими паспортами
    Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с вирусом Коксаки в школах и детсадах

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

    Перейти в раздел

    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............