Кириенко: На симпозиум «Создавая будущее» собрались представители 100 стран

Tекст: Ольга Иванова

Симпозиум проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Как сообщает ТАСС, мероприятие собрало представителей 100 стран, которые обсуждают вопросы формирования безопасного и справедливого будущего. Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ, отметил важность участия стран, представляющих мировое большинство.

«На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из 100 стран мира, которые точно представляют абсолютное большинство жителей нашей прекрасной планеты. И для нас это очень важно», – подчеркнул Кириенко на открытии симпозиума.

Симпозиум проходит в День народного единства, подчеркивая важность единства народа не только через традиции, но и через мечту о будущем. «Мы, конечно же, мечтаем о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным, жить в безопасном и справедливом мире», – отметил Кириенко.

Он также напомнил, что в прошлом году на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия», которую посетили более 18 млн человек из 120 стран. Национальный центр «Россия», где проходит симпозиум, создан как продолжение этой работы и начинает свою деятельность с международного симпозиума, посвященного будущему.

Кириенко подчеркнул значимость Дня народного единства, отметив, что четыреста лет назад люди разных национальностей объединились для защиты суверенитета. «У нас на территории страны живут 194 национальности и этнические группы, и в культуре России бережное отношение к истории и традициям каждого народа», – указал он.