Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

Tекст: Денис Тельманов

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.



Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».