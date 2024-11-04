  • Новость часаСанду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    Захарова объяснила появление департамента европейских проблем в МИД
    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    15 комментариев
    4 ноября 2024, 01:52 • Новости дня

    Пенсильвания начала расследование фальсификации регистрации избирателей

    В Пенсильвании выявили возможные случаи фальсификации избирательных регистраций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Пенсильвании взялись за расследование подозрительных заявлений на регистрацию избирателей после изъятия 2,5 тыс. форм в округе Ланкастер.

    Власти Пенсильвании начали расследование по выявлению возможных случаев фальсификации в процессе регистрации избирателей, сообщает CNN.

    Секретарь штата Эл Шмидт на брифинге подчеркнул, что под подозрением находятся заявления на регистрацию, а не сами бюллетени. Целью расследования является укрепление доверия к избирательной системе, а не его подрыв.

    В округе Ланкастер было изъято около 2,5 тыс. регистрационных форм для тщательной проверки после сообщений о предполагаемом мошенничестве. Бывший президент Дональд Трамп утверждает, что в округах Ланкастер и Йорк существуют проблемы с мошенничеством. Он намекнул на возможность оспаривания результатов предстоящих выборов, если проиграет.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября, где главными соперниками выступят республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. В преддверии выборов Национальная гвардия США приведена в состояние повышенной готовности в нескольких штатах из-за риска беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис досрочно проголосовала на всеобщих выборах, отправив свой бюллетень по почте в Калифорнию. Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Однако, после усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


    Коментарии (30)
    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 23:29 • Новости дня
    Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США

    Камала Харрис призвала запретить Трампу участвовать в выборах из-за жесткой риторики

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила, комментируя высказывания Трампа в адрес Лиз Чейни, которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Трамп также задался вопросом, как бы Чейни себя повела, если бы на нее было направлено оружие, передает ТАСС.

    Чейни, поддержавшая Харрис на выборах, ранее была членом Палаты представителей Конгресса США от Вайоминга и является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни. Харрис подчеркнула, что риторика Трампа является дисквалифицирующим фактором: «Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом».

    Харрис сделала это заявление во время своего визита в Мадисон, штат Висконсин, в рамках агитационной поездки по стране. Она выразила уверенность, что использование подобных выражений недопустимо для человека, претендующего на пост главы государства.

    Ранее сообщалось, что Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail перед днем голосования 5 ноября.

    Коментарии (14)
    3 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    @ Dieter Mahlke/Imagebroker/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    После усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.

    Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.

    Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.

    «Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?» – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).

    Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.

    «Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф «Ночь в музее», – написал в своем Telegram-канале «Русский сыч» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. «Сегодня я Джордж Флойд», – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом», следует из сообщения в Telegram-канале «Бабская курилка».

    «Я сегодня Джордж Флойд»: Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа», – отмечает и Пул №3.

    Блогер «Банкста» предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. «Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков», – отметил блогер.

    Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА «Новости».

    Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

    Коментарии (14)
    3 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если станет президентом США, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что даже в случае победы на президентских выборах Трамп вынужден будет следовать системным правилам и не сможет завершить конфликт.

    Медведев отметил, что Трампу не удастся прекратить войну ни за один день, ни за три дня, ни за три месяца. Он добавил, что если Трамп действительно попробует повлиять на ситуацию, его может постичь судьба Джона Фицджеральда Кеннеди, который был убит в 1963 году.

    «А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США)», – указал зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность требовать от России отвести войска с территории Украины до своей инаугурации в случае переизбрания. До этого FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.

    Коментарии (16)
    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    @ REUTERS/Jay Paul

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет выборы, его возвращение в Белый дом может стать «доказательством стойкости» и наказанием для Демократической партии за ошибки Джо Байдена и Камалы Харрис, полагает The Wall Street Journal.

    Как пишет издание, возвращение Трампа на пост президента США станет знаковым событием, которое можно будет назвать «возвращением на века». Издание полагает, что это станет доказательством его стойкости и способности представлять интересы тех американцев, которые считают себя недостаточно представленными в политике, передают «Известия».

    Журналисты также отметили, что такое возвращение станет «достойным наказанием» для Демократической партии, учитывая множественные провалы действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Однако редакция считает, что у Трампа может отсутствовать четкое понимание своих планов на второй срок.

    По словам авторов, при втором президентском сроке Трамп, вероятно, сосредоточится на политике сдерживания. Также они предполагают, что его победа возможна лишь с небольшим отрывом, что может привести к усилению межпартийной борьбы в последующие четыре года.

    Ранее предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим». Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом. Согласно опросу, проведенному британской газетой Daily Mail и компанией J.L. Partners, Трамп получил 49%, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис глупой как пробка

    Трамп сравнил Харрис с Клинтон и назвал ее глупой как пробка

    Трамп назвал Харрис глупой как пробка
    @ Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, выразил мнение, что Камала Харрис обладает низким уровнем интеллекта, и сравнил ее с Хиллари Клинтон, называя обеих малодостоверными и неспособными к лидерству.

    Дональд Трамп высказался о своем оппоненте на выборах Камале Харрис, сообщает ТАСС. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил: «Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка». Беседа проходила в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

    Кроме того, Трамп сравнил действующего вице-президента с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах 2016 года. Он подчеркнул, что Клинтон была «лгуньей и ужасной негодяйкой», но Харрис, по его мнению, «лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет». Эти заявления были сделаны на фоне предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября.

    Камала Харрис ранее заявила о своей готовности пройти проверку когнитивных способностей и выразила желание, чтобы Трамп сделал то же самое. Напомним, что Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год и стремится вновь занять эту должность на предстоящих всеобщих выборах в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп получил 49% голосов, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

    Ранее боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, который в 2023 году перестал быть гражданином США, назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис ужасными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса

    Rasmussen Reports: Опрос показал рост поддержки Трампа до 49% против 46% у Харрис

    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса
    @ Guille Briceno, Joshua Roberts/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

    Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по сравнению с Камалой Харрис из Демократической партии увеличилось до трех процентных пунктов, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Rasmussen Reports. В опросе, который проходил с 10 по 29 октября, Трампа поддержали 49% респондентов, тогда как Харрис – 46%.

    Согласно данным исследования, 3% участников готовы проголосовать за другого кандидата, а 2% еще не определились со своим выбором. Опрос проводился как онлайн, так и по телефону, и в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных избирателей. Погрешность исследования составила 1%.

    Сравнение с предыдущими данными от 25 октября показывает, что тогда уровень поддержки Трампа также был 49%, но Харрис поддерживало на 1% больше – 47%.

    Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября, в которых за высший пост страны будут бороться Трамп и Харрис. Напомним, что Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год, а Харрис в настоящее время занимает пост вице-президента.

    Ранее сообщалось что экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Отметим, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    В офисе Зеленского отвергли страхи перед победой Трампа в США

    WP: Офис Зеленского отверг опасения из-за возможной победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Максим Попов

    В офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Дональда Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины, поскольку украинский президент планирует наладить с ним личные связи, опираясь на схожесть характеров, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, в офисе Зеленского считают, что президент Украины сможет наладить личные связи с Трампом и тем самым избежать потенциальных негативных последствий, передает РБК.

    «Естественно, [администрация Зеленского] больше связана с Трампом», – заявил один из украинских чиновников, работавший в правительстве Зеленского во время президентства республиканца. Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по его мнению, должно способствовать развитию хороших отношений, рассказал источник издания. Оба лидера пришли к власти, не имея политического опыта: Трамп был бизнесменом, а Зеленский – актером и комиком.

    По словам чиновника, украинский президент и его команда предпочитают «простые решения», подчеркивая, что бывший американский лидер предлагает именно такие подходы. Эти факторы, по мнению киевских властей, могут сыграть на руку в случае возвращения Трампа в Белый дом.

    Напомним, 18 октября Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    NBC: Рекордное число состоятельных американцев покинут США после выборов

    NBC: Рекордное число состоятельных американцев планируют эмиграцию после выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

    Состоятельные американцы планируют покинуть США после предстоящих президентских выборов, опасаясь политических и социальных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. Иммиграционные адвокаты отмечают, что в преддверии выборов многие богатые граждане США собираются уехать за границу, независимо от исхода голосования. Это связано с опасениями возможных беспорядков.

    Юристы и консультанты, работающие с клиентами с высоким уровнем дохода, отмечают рекордный спрос на услуги по получению вторых паспортов или долгосрочных резиденций за рубежом. Так, Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, заявил телеканалу, что спрос на такие услуги достиг невиданных ранее высот. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании.

    Примечательно, что число американцев, планирующих переезд за границу, увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте.

    На предвыборные кампании кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис потрачено около 14,7 млрд долларов с акцентом на рекламу в колеблющихся штатах. Около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Харрис привлекла лишь 6% от от этой группы.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Штаб Харрис оправдался за слова Уолца об ориентации Маска

    Штаб Харрис оправдывался за оговорку Уолца о сексуальной ориентации Илона Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Предвыборному штабу Камалы Харрис пришлось оправдываться за Тима Уолца, который назвал Илона Маска человеком нетрадиционной ориентации на митинге в Мичигане.

    Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, был вынужден оправдываться за оговорку ее кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, сообщает РИА «Новости». На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Уолц упомянул Илона Маска и по ошибке назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Штаб Харрис объяснил это тем, что один из присутствующих на митинге начал громко оскорблять Маска, и Уолц, смеясь, запнулся.

    Представитель штаба подчеркнул, что Уолц не намеревался приписывать Маску нетрадиционную сексуальную ориентацию.

    Это не первая ошибка политика, требующая разъяснений. Ранее он заявлял, что посетил Гонконг в 1989 году в разгар протестов, однако, по данным СМИ, в то время он находился в США. Уолц признал неточность и настаивал, что был в Китае летом того года.

    Кроме того, в августе Уолц оказался в центре скандала из-за заявлений об участии в военных действиях. Республиканцы заявляли, что политик покинул подразделение до отправки в Ирак. Штаб Харрис также признал, что Уолц оговорился.

    Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, на них Камала Харрис конкурирует с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» и «потрясающий» период.

    Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, объясняя это значительным ростом его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    Кроме того, Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    Трамп пообещал разъединить Россию и Китай после победы

    Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай после победы на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении «разъединить» Россию и Китай, если выиграет предстоящие президентские выборы, передает РИА «Новости». Трамп выразил недовольство тем, что нынешний президент Джо Байден якобы объединил эти две страны. «Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    Трамп подчеркнул, что во время его президентского срока у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он регулярно акцентирует на этом внимание, утверждая, что его дипломатические успехи способствовали стабильности в международных отношениях.

    На встрече с Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани Владимир Путин отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало примером того, как должны строиться отношения между странами. По его словам, это сотрудничество является равноправным и неконъюнктурным, что, видимо, идет вразрез с видением Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ядерного оружия, а бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Кремль удивило желание Трампа «разъединить» Россию и Китай

    Песков: Кремль недоумевает, зачем Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Москвой и Пекином не направлено против третьих стран, непонятно желание ему противодействовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Дональда Трампа, который заявил, что в случае победы на выборах президента США намерен «разъединить» Россию и Китай. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем носит стратегический и привилегированный характер и не направлено против третьих стран, передает ТАСС.

    Песков отметил, что заявления, подобные высказыванию Трампа, являются частью политической риторики в ходе предвыборной гонки в США.

    «Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального – мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, экстравагантные заявления кандидатов звучат в горячке предвыборной гонки, что не соответствует политической культуре в России.

    Трамп заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Трамп также заявлял о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2024, 03:35 • Новости дня
    Почти 70 млн американцев досрочно проголосовали на выборах

    Стало известно о 69 млн досрочно проголосовавших на выборах президента США

    Tекст: Максим Попов

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте. Большинство проголосовавших относятся к демократам.

    Как сообщила лаборатория университета Флориды, почти 70 млн американцев уже приняли участие в выборах президента США, голосуя досрочно. На данный момент проголосовали 69 миллионов избирателей. Из них 36,5 миллиона решили лично посетить избирательные участки, а 32,5 миллиона воспользовались возможностью голосовать по почте, передает РИА «Новости».

    В тех штатах, где информацию находится в открытом доступе, доминируют демократы. Их на 2,5 процентных пункта больше, чем республиканцев. Четверть всех участников досрочного голосования не идентифицируют себя ни с одной из партий. Кроме того, среди проголосовавших большинство старше 41 года, а женщин на десять процентных пунктов больше, чем мужчин.

    Досрочное голосование уже завершилось в некоторых штатах, но в других оно продолжится до воскресенья.

    Напомним, на предвыборные кампании кандидатов на пост президента США – Дональда Трампа от республиканцев и Камалы Харрис от демократов – уже потрачено около 14,7 млрд долларов, при этом значительная часть средств направлена на рекламу в колеблющихся штатах.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана, и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

    Перейти в раздел

    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............