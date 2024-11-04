В Пенсильвании выявили возможные случаи фальсификации избирательных регистраций

Tекст: Денис Тельманов

Власти Пенсильвании начали расследование по выявлению возможных случаев фальсификации в процессе регистрации избирателей, сообщает CNN.

Секретарь штата Эл Шмидт на брифинге подчеркнул, что под подозрением находятся заявления на регистрацию, а не сами бюллетени. Целью расследования является укрепление доверия к избирательной системе, а не его подрыв.



В округе Ланкастер было изъято около 2,5 тыс. регистрационных форм для тщательной проверки после сообщений о предполагаемом мошенничестве. Бывший президент Дональд Трамп утверждает, что в округах Ланкастер и Йорк существуют проблемы с мошенничеством. Он намекнул на возможность оспаривания результатов предстоящих выборов, если проиграет.

Выборы президента США назначены на 5 ноября, где главными соперниками выступят республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. В преддверии выборов Национальная гвардия США приведена в состояние повышенной готовности в нескольких штатах из-за риска беспорядков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис досрочно проголосовала на всеобщих выборах, отправив свой бюллетень по почте в Калифорнию. Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

Однако, после усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

