Минобороны: Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР

Tекст: Вера Басилая

ВКС России и ВВС НОАК провели очередное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К. Авиагруппа осуществила полеты над водами Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Минобороны сообщило, что все действия авиагруппы соответствовали международному праву, и нарушений воздушного пространства иностранных государств зафиксировано не было. Су-30СМ, МиГ-31 и Цзянь-16 обеспечивали истребительное прикрытие на всем маршруте патрулирования.

Кроме того, российские самолеты совершили посадку и взлет с аэродрома в Китайской Народной Республике. В некоторых этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Продолжительность полета составила около восьми часов, включая дозаправку топливом в воздухе в ночное время.

Ранее авиация России и Китая провела патрулирование над Японским морем.

Также сообщалось, что Россия и Индия договорились расширить совместные военные учения.

