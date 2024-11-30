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В Красноярске осудили бизнесменов за гибель девяти человек от алкоголя
Суд в Красноярске приговорил бизнесменов за продажу нелегального алкоголя, убившего девять человек
Суд в Красноярске осудил двух предпринимателей, виновных в продаже нелегального алкоголя, от которого погибли девять человек, на два и два с половиной года колонии общего режима.
Судебное решение в отношении двух бизнесменов, виновных в продаже нелегального спиртного, было вынесено в Красноярске, сообщает ТАСС. Обвиняемые получили сроки от двух до двух с половиной лет в колонии общего режима за реализацию спиртосодержащей продукции, приведшей к смерти девяти человек.
Согласно материалам судебного разбирательства, три человека погибли летом 2021 года в Красноярске, и еще шесть скончались в селе Тасеево в январе 2022 года. Следствие установило, что алкоголь закупали в Санкт-Петербурге у поставщика без лицензии на производство и сбыт спиртосодержащей продукции. Напитки изготавливались с нарушениями, включая использование метилового спирта и несанкционированной тары.
Производственные нарушения включали создание напитков с применением метилового спирта, что делало их смертельно опасными. Торговля велась с грубыми нарушениями санитарных норм, что стало причиной массовых отравлений.
Ранее красноярский суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Литвинова, который распространял в регионе суррогатный алкоголь, от которого умерли восемь человек,.
А самое громкое отравление в регионе произошло осенью в семье из Красной Сопки, где погибли четверо детей, у пострадавшей матери семейства позднее родился здоровый мальчик.