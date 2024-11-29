Назван продукт, который подешевеет в России

Стало известно о снижении цен на подсолнечное масло в России

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что с начала сезона наблюдался рост цен, связанный с ожиданиями сокращения урожая. Однако теперь мировые цены начали снижаться, а экспортная пошлина растет. Это неизбежно приведет к снижению цен на семечку и подсолнечное масло, передает РИА «Новости».

Масложировой союз также отметил, что экспортная пошлина работает эффективно, дополнительных инструментов регулирования не требуется. С февраля 2025 года, после изменения порядка расчета пошлины, ее эффективность возрастет. В декабре пошлина выросла с менее чем 3 тыс. рублей за тонну до более 9 тыс. рублей, а в феврале ожидается около 35 тыс. рублей.

Что касается майонеза, то кроме повышения отпускных цен на него, других фактов не отмечалось. В стоимость майонеза входит не только масло, но и яйца, крахмал, упаковка и логистика. Поскольку майонез не является социально значимым продуктом, наценка в торговых сетях ничем не ограничивается. Ранее сообщалось, что производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» дважды уведомил ретейлеров о повышении цен из-за подорожания подсолнечного масла. Однако это не повлияло на розничный рынок существенно.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что несмотря на рост цен, Россия сохраняет самые доступные в мире продукты питания по паритету покупательной способности и занимает третье место по поставкам продовольствия в натуральном выражении.

В октябре в ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 1,43% и достигла 11,74 тыс. рублей, включая красную икру, рыбу и шампанское.