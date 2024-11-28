Скворцова спрогнозировала расширение границ молодого возраста до 60 лет

Глава ФМБА Скворцова заявила о возможном увеличении возраста молодости до 60 лет в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возрастные границы молодости могут претерпеть изменения и расшириться до 60 лет, считает Скворцова, передает РИА «Новости». Это связано с увеличением продолжительности жизни и изменением возрастных классификаций.

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60», – отметила Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

Согласно текущей классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди до 44 лет считаются молодыми. Возрастной интервал от 45 до 59 лет относится к среднему возрасту, от 60 до 74 лет – к пожилому возрасту, от 75 до 90 лет – к старческому, а старше 90 лет – к долголетию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявили, что смена профессии после 45 лет может увеличить шансы на трудоустройство и повысить уровень заработка. Также сообщалось, что исследователи из Кембриджа указали на значительное влияние нейронаук на адаптацию людей старшего возраста к новым профессиональным вызовам.