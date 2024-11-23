Байден обсудил с Макроном события на Украине после удара «Орешника»

Tекст: Александра Юдина

Байден провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

Основные темы обсуждения касались текущих событий на Украине и в других международных регионах.

Помимо этого, президенты обсудили события на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению прекращения огня в Ливане. Эти темы были обозначены как ключевые в распространенном сообщении Белого дома.

Отмечается, что обе стороны выразили готовность к взаимодействию и координации для стабилизации международной обстановки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

При этом Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.