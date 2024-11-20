Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.6 комментариев
«Лукойл» опроверг информацию об остановке Нижегородского НПЗ
Информация об остановке Нижегородского НПЗ является фейком, завод работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза».
«Официально заявляем, что Нижегородский НПЗ не был закрыт на ремонт, он работает в штатном режиме и по запланированному производственному графику», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В компании подчеркнули, что сообщения СМИ об остановке завода не соответствуют действительности и вводят читателей в заблуждение. «Появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке Нижегородского НПЗ является абсолютным фейком», – сообщили в «Лукойле».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Нижегородский НПЗ прекратил работу.