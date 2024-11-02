Израиль захватил командира «Хезболлы» в Ливане

N12: Израильский спецназ захватил командира «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Алексей Дегтярев

Операция прошла в населенном пункте Батрун, который находится на севере Ливана, в 140 километрах от границы Израиля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N12.

Захваченный командир был доставлен в Израиль, где его передали на допрос в подразделение 504 израильской военной разведки. По данным газеты The Times of Israel, Имад Амхаз занимал одну из руководящих позиций в военно-морских силах «Хезболлы».

Портал Ynet уточнил, операция была проведена спецназом «Шайетет-13», который является элитным подразделением ВМС Израиля.

Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 71 погибшем и 169 пострадавших в результате израильских авианалетов на Ливан.