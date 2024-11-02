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    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 21:56 • Новости дня

    Израиль захватил командира «Хезболлы» в Ливане

    N12: Израильский спецназ захватил командира «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные захватили одного из лидеров «Хезболлы» Имад Амхаза в Ливане, в 140 км от границы с Израилем, и передали его на допрос в израильскую военную разведку, сообщают СМИ.

    Операция прошла в населенном пункте Батрун, который находится на севере Ливана, в 140 километрах от границы Израиля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N12.

    Захваченный командир был доставлен в Израиль, где его передали на допрос в подразделение 504 израильской военной разведки. По данным газеты The Times of Israel, Имад Амхаз занимал одну из руководящих позиций в военно-морских силах «Хезболлы».

    Портал Ynet уточнил, операция была проведена спецназом «Шайетет-13», который является элитным подразделением ВМС Израиля.

    Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 71 погибшем и 169 пострадавших в результате израильских авианалетов на Ливан.

    1 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины

    В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы, заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази.

    Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.

    Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.

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    2 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Иран пообещал Израилю ответ «за пределами понимания»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

    «Ответ на новое нападение противника будет решительным, вдумчивым и мощным, его последствия выйдут за все пределы понимания врага», – сказал Наэини, передает ТАСС. Генерал также подчеркнул, что Иран с этого момента будет использовать фактор внезапности в своих операциях против Израиля.

    Ранее советник иранского верховного лидера Камаль Харрази заявил, что Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы. Напомним, Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    31 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре

    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

    Во вторник, 31 октября, израильские ВВС совершили авиаудары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Сирии, сообщает ТАСС. Целями атак стали склады с оружием и командные пункты, принадлежащие подразделениям «Радван». Эти объекты располагаются в сирийском городе Эль-Кусейра, который находится неподалеку от границы с Ливаном.

    Армия обороны Израиля подчеркнула, что удары были направлены на подрывание военной инфраструктуры, принадлежащей «Хезболле». Пресс-служба армии заявила: «Мы будем продолжать действовать против террористических угроз, исходящих из Сирии и Ливана, чтобы защитить наших граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа, израильские танки обстреляли больницу в Газе, а также Израиль атаковал восток Ливана, в результате чего погибли 67 человек.

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    1 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке, пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских политических кругах Reuters.

    По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.

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    31 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    CNN заявила о намерении Ирана ответить на израильский удар

    CNN сообщила о планах Ирана ответить на израильский удар до президентских выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство намерено ответить на удар Израиля по Ирану до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    «Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – приводит ТАСС слова источника CNN.

    Источник считает, что ответ, скорее всего, будет дан «до дня президентских выборов» в США. По мнению CNN, это решение Тегерана свидетельствует о пересмотре подхода в контексте обостряющихся отношений с Израилем – Иран отступает от первоначальной позиции по преуменьшению серьезности израильской атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. В конце октября Израиль устроил атаку на Сирию и Иран.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.


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    31 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Обозреватель оценил шансы F-35 и Су-57 в гипотетическом сражении

    The National Interest: F-35 победит Су-57 в бою из-за опыта пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В гипотетическом бою между F-35 и Су-57 преимущество будет у американского истребителя из-за отсутствия у Ирана опытных пилотов пятого поколения, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

    При этом Сучиу отметил, что в настоящее время такой бой маловероятен, так как это могло бы привести к мировой войне, передает «Лента.Ру».

    Тем не менее, если Су-57 окажется у Ирана, он может столкнуться с израильскими F-35. По мнению Сучиу, у иранской стороны недостаточно опытных пилотов, что даст преимущество пилотам израильских истребителей, обладающим опытом управления машинами пятого поколения.

    «Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», – заявил Сучиу.

    В начале октября Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом. На прошлой неделе Jerusalem Post заявила, что свыше 100 истребителей ВВС Израиля атаковали Иран.

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    1 ноября 2024, 08:31 • Новости дня
    Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США

    Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.

    Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.

    Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.

    В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.

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    1 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва поддерживает контакты с основными сторонами конфликта, такими как Израиль, Иран и Ливан, напомнил Песков слова президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», – заявил он.

    Ранее Песков заявлял о готовности России продолжать усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки.

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    31 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Том Йорк подвергся нападкам на концерте из-за молчания по ситуации в Газе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа на фоне продолжающегося израильского конфликта, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

    Вокалист Radiohead Том Йорк столкнулся с резкой критикой во время сольного концерта в Мельбурне, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Один из зрителей выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, выражая недовольство молчанием Йорка по поводу ситуации в Газе. Конфликт разгорелся на фоне недавних призывов к группе Radiohead отменить выступление в Израиле.

    В ответ на критику Йорк вступил в словесную перепалку с протестующим, обвинив его в трусости, после чего покинул сцену. Этот инцидент вызвал бурную реакцию публики. Вскоре Йорк вернулся и продолжил выступление.

    Ранее, в 2017 году, Radiohead также подверглась критике за концерты в Израиле. Тогда Том Йорк заявил, что выступление в Израиле не означает поддержку ее правительства.

    На фоне инцидента в Мельбурне ситуация в секторе Газа остается напряженной. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем ста погибших за сутки из-за израильских атак. С начала военной операции в регионе количество погибших превысило 43 тыс., ранены более 101 тыс. палестинцев.

    Напомним, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек.

    Ранее в Стамбуле полиция разогнала митинг в поддержку владельцев звукозаписывающего магазина и фанатов группы Radiohead, применив слезоточивый газ и водометы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в избиении фанатов музыкальной группы Radiohead виноваты обе стороны.

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    31 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Израильские танки обстреляли больницу в Газе

    Al Mayadeen: Танки Израиля обстреляли индонезийскую больницу в северной части Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские танки обстреляли индонезийскую больницу в секторе Газа, работающую в условиях нехватки медикаментов и топлива.

    Израильские танки обстреляли индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа, сообщает Al Mayadeen. Телеканал не уточняет причины данного обстрела, но подчеркивает, что несмотря на произошедшее, медицинское учреждение продолжает свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков.

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    1 ноября 2024, 21:01 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, Кассаб был устранен в районе города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Ликвидация была осуществлена в результате точечного удара, нанесенного ВВС Израиля, добавили в ЦАХАЛ. Операция была проведена на основании разведывательных данных.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины. Кроме того, сообщалось, что израильские ВВС провели успешную операцию на юге Сирии, уничтожив Ахмеда Мухаммеда Фахда благодаря полученным разведданным.

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    1 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Израильские генералы получили легкие травмы в аварии на юге Ливана

    В результате автомобильной аварии два израильских генерала получили травмы на юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    Начальники Северного и Центрального командований израильской армии получили легкие травмы в результате аварии в Южном Ливане, когда их автомобиль перевернулся во время оперативного патрулирования.

    Как сообщила израильская гостелерадиокомпания, начальники двух командований Армии обороны Израиля попали в аварию на юге Ливана. В результате происшествия автомобиль, в котором находились генерал-майоры Ори Гордин и Ави Блут, перевернулся, передает ТАСС.

    Оба военачальника получили легкие травмы. Авария произошла во время оперативного патрулирования в Южном Ливане, где израильская армия проводит наземную операцию. Генерал-майор Ори Гордин является начальником Северного командования, а генерал-майор Ави Блут руководит Центральным командованием.

    Инцидент произошел в условиях повышенной боевой готовности, когда израильские военные проводят активные операции на ливанской территории. Армия обороны Израиля подтвердила факт аварии и сообщила, что оба пострадавших генерала находятся в стабильном состоянии.

    До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

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    1 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Израильские ВВС атаковали командные центры и оружейные заводы «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам «Хезболлы» в Бейруте и на юге Ливана, передает РИА «Новости». Пресс-служба израильской армии отметила, что удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другую инфраструктуру движения «Хезболла».

    В пресс-службе добавили, что дополнительные удары были нанесены по центрам управления, штабам разведки и командным центрам в районе Набатия. В сообщении также подчеркивается, что перед операцией были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.

    С начала октября Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более 2,6 тыс. человек, включая лидеров движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на значительные потери, «Хезболла» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

    Основной целью военной кампании израильские власти называют создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» в поддержку палестинского движения ХАМАС год назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала объекты «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре, нанеся удары по складам с оружием и командным пунктам. В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, а еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвиняя его в военных преступлениях и нарушениях международного права.

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    2 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    В результате атаки израильской армии в лагере Нусейрат погибли мирные жители

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные атаковали лагерь Нусейрат в секторе Газа, убив по меньшей мере пять человек, передает телеканал Al Jazeera.

    По версии телеканала, израильские военные силы нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате бомбардировки погибло не менее пяти палестинцев. При этом несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться пострадавшие. На данный момент местные спасательные службы ведут работы по разбору завалов и спасению людей, оказавшихся в ловушке после авиаудара. Однако сложные условия и продолжающиеся обстрелы усложняют процесс спасения.

    Напомним,1 ноября израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

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    2 ноября 2024, 21:08 • Новости дня
    Израильские авиаудары убили 71 человека в Ливане за сутки

    Минздрав Ливана сообщил о 71 погибшем и 169 раненых за сутки авиаударов Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Минздрава Ливана, в результате израильских авианалетов на Ливан за последние сутки погибли 71 человек и были ранены 169 человек, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель.

    Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана распространил данные о числе жертв израильских авиаударов, передает ТАСС. Согласно сводке, размещенной в соцсети X (заблокирована в РФ), за последние сутки в Ливане погибли 71 человек и еще 169 получили ранения.

    Больше всего жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке страны, где убиты 53 и ранены 83 человека. В южных регионах Сайда и Тир жертвами стали 13 человек, ранены 50. В регионе Набатия погибли 2 человека и 29 были ранены.

    Информация о трех погибших и семи раненых поступила из Горного Ливана. Обновленные данные о жертвах с начала эскалации в октябре 2023 года сообщают о 2 968 погибших и 13 319 раненых в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали жилое здание в поселке Амхаз, город Баальбек, на востоке Ливана, что привело к гибели 12 человек. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта.

    Израильские ВВС также нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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