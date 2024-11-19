Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».

По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как утверждает министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.