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Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Брюсселе, что Украина приблизилась к паритету с Россией по количеству артиллерийских снарядов благодаря почти полной доставке обещанных ЕС одного миллиона снарядов.
Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».
По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как утверждает министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.