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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 12:42 • Новости дня

    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам

    Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам

    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Брюсселе, что Украина приблизилась к паритету с Россией по количеству артиллерийских снарядов благодаря почти полной доставке обещанных ЕС одного миллиона снарядов.

    Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».

    По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как утверждает министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

    18 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    @ Estonian Navy Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, был оборван, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток», сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Кабель, проложенный вдоль трубопровода «Северный поток», ранее был признан неисправным. Об этом уведомил государственный оператор Финляндии Cinia, передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила заявил, что мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно готово к отправке, ремонт займет 5-15 дней.

    Этот кабель является единственным подводным соединением Финляндии с Центральной Европой, и его маршрут вдоль «Северного потока» был выбран для облегчения монтажных работ. Длина C-Lion1 составляет 1 173 км, и он был введен в эксплуатацию в 2016 году, соединяя Хельсинки и город Росток в Германии.

    В конце октября Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на сто процентов безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    18 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20

    Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки

    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден, находясь на трибуне перед открытием саммита G20, в ходе выступления на берегах Амазонки в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в джунгли, сообщили СМИ.

    Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru. Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся.

    Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    18 ноября 2024, 17:52 • Новости дня
    Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на госпосты США
    Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на госпосты США
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между американским предпринимателем Илоном Маском и советником новоизбранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    По данным Axios, инцидент произошел 13 ноября на обеде в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, передает РИА «Новости».

    Маск задал вопрос о влиянии Эпштейна на назначения Трампа, упомянув кандидатуры бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы министерства юстиции и Уильяма Макгинли на пост советника по юридическим вопросам, пишет портал. Оба кандидата были рекомендованы Эпштейном, однако у Маска возникли сомнения в их квалификации.

    Скандал достиг апогея, когда Маск обвинил Эпштейна в утечке информации о назначениях в СМИ. «Их отношения достигли критической точки...» – цитирует портал одного из источников. На это Эпштейн ответил, что не знает, о чем говорит Маск.

    Ранее газета New York Times писала, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине. Американист Борис Межуев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил возможное назначение Эпштейна спецпосланником Трампа по Украине.

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    18 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    @ WDKeeper/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    На месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет», сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», это является реакцией на решение властей убрать памятник русскому поэту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, что стало частью продолжающейся на Украине кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям в рамках политики декоммунизации.

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    18 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Лукашенко лишил званий более 20 военнослужащих за действия во время протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, совершивших противоправные действия.

    Это решение было принято в связи с их противоправными действиями во время общественно-политического кризиса в 2020 году, передает ТАСС.

    «В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий – всего 21 человек», – сообщила пресс-служба белорусского лидера. Подчеркивается, что их действия в тот период оказались несовместимы со статусом военнослужащего.

    В 2021 году Лукашенко подписал указ о лишении свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за «дискредитирующих» проступков.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

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    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

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    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

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    19 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией

    Tекст: Антон Антонов

    Подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть, сообщил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

    «Кабель был перерезан в воскресенье утром. Мы потеряли связь. Расследование показало, что она была нарушена», – приводит слова Шемешкявичюса «Российская газета» со ссылкой на LRT.

    Проложенный по дну Балтийского моря кабель был поврежден утром 17 ноября. Жители Швеции временно лишились доступа к ряду интернет-сайтов, а скорость соединения снизилась на треть.

    Отмечается, что данный кабель эксплуатировался достаточно давно и ранее уже были случаи аварий, связанных с его повреждением. Шемешкявичюс пояснил, что подобные инциденты зачастую связаны с судоходством и «неправильными манипуляциями с якорем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток».

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    19 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину

    Financial Times: МИД Эстонии предложил Европе быть готовой отправить войска на Украину в рамках плана Трампа

    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

    Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times подчеркнул необходимость подготовки Европы к отправке военных сил на Украину для поддержки возможного мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Он отметил, что европейским лидерам следует быть готовыми развернуть войска в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом, передает РИА «Новости».

    Цахна выразил мнение, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий для сдерживания возможной российской агрессии. Он подчеркнул, что без участия США вступление Украины в НАТО будет невозможным, и тогда необходимы будут альтернативные формы гарантии безопасности, в том числе военное присутствие.

    Цахна также заявил, что Европа должна быть готова к различным сценариям, чтобы поддержать Украину в этой сложной ситуации. Он подчеркнул важность обсуждения и планирования на уровне европейских стран, чтобы быть готовыми к потенциальным вызовам и угрозам, связанным с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уклоняться от серьезных переговоров с Россией после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Союзники Украины признали необходимость компромисса Киева с Москвой для достижения мира в регионе.

    Между тем сын Дональда Трампа назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    19 ноября 2024, 09:57 • Новости дня
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

    ФСБ задержала россиян по обвинению в убийстве офицера ВМФ Транковского в Севастополе

    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которых подозревают в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.

    ФСБ задержала двух россиян, причастных к убийству офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, передает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета, задержанные являются жителями полуострова: 38-летняя женщина из Севастополя и 47-летний мужчина из Ялты. Теракт был совершен по заданию Службы безопасности Украины, когда 13 ноября в Севастополе был подорван автомобиль под управлением капитана 1-го ранга Транковского.

    В Следственном комитете уточнили, что фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дали признательные показания. Установлено, что женщина вела наблюдение за российским офицером, чтобы установить его место жительства, автомобиль и маршруты передвижения. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему украинскими кураторами, и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал к месту службы.

    При обыске в гараже задержанного нашли еще одно самодельное взрывное устройство мощностью 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

    По данным ФСБ, теракт был спланирован начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя Службы безопасности Украины Александра Поклада. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили уголовное дело  из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю. За основную версию подрыва капитана Черноморского флота практически сразу приняли заказное убийство. Позднее саперы завершили работы на месте взрыва.

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    18 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов

    Кременчугская ГЭС прекратила работу после повреждений на фоне атак

    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов
    @ А.Горячев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кременчугская ГЭС на Украине приостановила работу, возможно из-за повреждений, полученных в результате недавних ударов, в то время как в стране продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

    Украинское издание «Страна» сообщило о приостановке работы Кременчугской ГЭС, расположенной в городе Светловодске Кировоградской области. В настоящее время информации о возобновлении работы станции нет. Причиной остановки могли стать повреждения, полученные накануне.

    17 ноября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщали о взрывах. Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и газодобычи, использовавшимся для нужд военно-промышленного комплекса Украины. В результате в большинстве областей страны был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

    На следующий день, 18 ноября, на Украине действует режим стабилизационных отключений. В ряде регионов страны продолжает поступать информация о повреждениях объектов инфраструктуры. Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и имеет стратегическое значение для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, в результате чего началось затопление близлежащих сел, заявляют украинские СМИ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценивал, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может затянуться на несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ.

    Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам и массовому оттоку населения из городов, так как многие предприятия не могут работать, а с весны страна потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

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    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

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    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

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    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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