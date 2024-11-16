Протестующие в Абхазии решили разжечь костер во дворе администрации президента

Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии

Политолог Гвритишвили: Причина кризиса в Абхазии – доходы от курортного бизнеса

Tекст: Андрей Резчиков

Если в итоге Бжания все-таки подаст в отставку под напором оппозиции и назначит досрочные выборы, то «это ничего не изменит». «На выборах может снова победить Бжания или его ставленник. Досрочные парламентские выборы тоже ничего не решат, потому что тех, кто выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не так много, хотя они очень активны. А как мы знаем, революции всегда проводило меньшинство», – отмечает политолог Игорь Гвритишвили.

Если оппозиции удастся силовым методом захватить власть, то «через некоторое время будут назначены очередные выборы» и снова будет стоять вопрос о ратификации соглашения. По словам эксперта, главная причина конфликта между представителями мелкого и среднего бизнеса и стоящими за ними кланами в опасениях потерять доходы от туристической отрасли. «Абхазия – это клановая страна, а там, где кланы – там экономика и бизнес», – считает эксперт.

По его словам, получаемые от России дотации идут на выплаты социальных пособий и обеспечение работы правительства, а остальные деньги в стране зарабатываются на туристах. С советских времен в Абхазии остались гостиницы, дома отдыха и пансионаты, но для развития отрасли нужны инвестиции. «В Абхазии все распределено и каждый клан имеет свою долю. И принятие законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией грозит им, как считают кланы, потерей своего имущества и доходов», – пояснил Гвритишвили.

В случае ратификации документа, который ранее был одобрен руководством страны, из России пойдут инвестиции в курортную зону, начнется строительство современных гостиничных комплексов, частных владений. «Бизнеса лишатся те, кто сейчас зарабатывает на этом. И это основная причина конфликта. Речь не идет об отношениях с Россией. Оппозиция неоднократно заявляла, что всегда выступала за сотрудничество с РФ, но в данном случае происходит борьба кланов», – подчеркнул политолог.

Накануне в Абхазии вновь усилилось противостояние между властями и оппозицией, которой удалось взять под свой контроль правительственные здания. Парламент планировал рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Россией, но оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса из повестки дня.

По данным местных СМИ, утром в субботу вокруг комплекса правительственных зданий было безлюдно.

На этом фоне появлялись сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания якобы покинул столицу страны Сухум. Лидер протестующих Ливан Микаа не исключил вероятность нахождения Бжании на территории российской военной базы.

Представители оппозиции также заявили, что если Бжания не выйдет на связь до утра субботы, то парламент поднимет вопрос о его отставке. Созданный в пятницу координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, напоминает ТАСС, призвал жителей Абхазии выйти в субботу на собрание в 14:00 мск у здания парламента. «Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», – говорится в обращении совета.

Однако, как заверили в пресс-службе президента, Бжания ночью провел совещание с силовыми структурами, а сейчас находится в своем родном селе Тамыш в 40 км от столицы. Президент проведет там встречу со своими сторонниками. Сам Бжания накануне опроверг информацию о своем согласии уйти в отставку, заявив, что остается в стране и будет работать, как и прежде.