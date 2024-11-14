В Фонде президентских грантов назвали главное достижение за 7,5 лет работы

В Фонде президентских грантов объяснили разницу между «отличниками» и «двоечниками» среди НКО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Когда мы проводили первый цикл оценки проектов, то составили своеобразный светофор. Зеленый свет получили 88% проектов – это «молодцы». Далее – желтый свет получили «троечники», и красный – «двоечники». Мы оценили доли двух последних категорий и проанализировали, что и почему у них не получается», – рассказал Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

По его словам, «далеко не всегда это недобросовестность». Иногда это просто безответственность. Бывает, что организация реализовала проект, но не хотела заполнять отчет, загружать фотографии, заполнять финансовые документы», – перечислил он.

В Фонде охотно помогали тем организациям, которые не справлялись с отчетностью по своим проектам. «Отчеты формируются электронным образом. Мы постоянно даем им подсказки, говорим, что после мероприятия загружайте фотографии, потому что так проще потом будет отчитываться. Мы активно работаем с теми проблемами, из-за которых у организаций возникают сложности», – пояснил Чукалин.

В этой связи главным достижений Фонда за все время работы является то, что сами НКО становятся все более профессиональными и ответственными. «Это их вклад, их заслуга в реализации проектов», – добавил он.

Также, по словам Чукалина, в прошлом году доля успешно реализованных проектов начала восстанавливаться после падения в пандемийные 2021-2022 года. «Все планировали проводить мероприятия вживую, но приходилось сидеть на карантине. А сейчас все восстанавливается и в прошлом году показатели были лучше», – добавил он.

В четверг на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов были подведены итоги реализации социально значимых проектов в 2023 году, профинансированных Фондом президентских грантов.

Проекты оценивали независимые эксперты, представители органов власти, общественных палат, некоммерческих организаций, благополучатели и люди с активной жизненной позицией. В этом году процедуру прошли более четырех тыс. проектов. Из них 3550 (88%) были признаны реализованными успешно, 407 (10,1%) – удовлетворительно. Только 77 проектных команд (1,9%) не справились с взятыми на себя обязательствами. Некоторые из них не достигли поставленных целей по объективным причинам, а кто-то, в целом выполнив проект, несвоевременно по нему отчитался.

Из числа успешно реализованных инициатив Координационный комитет выбрал сто лучших. Ознакомиться с итогами оценки можно на сайте оценка.гранты.рф.

Всего за 7,5 лет работы Фонд поддержал 49 тыс. проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. Общий бюджет этих проектов –148 млрд рублей (из которых 74 млрд рублей выделены фондом, а еще 74 млрд рублей – средства региональных бюджетов, бизнеса, дополнительно привлеченные ресурсы).

В числе лучших оказался проект «Две войны детей Донбасса», реализованный Благотворительным фондом помощи детям «Время добрых» из Ростова-на-Дону (размер гранта 15 млн рублей). Команда проекта организовала адресную помощь 299 тяжелобольным детям из Донецкой народной республики (ДНР). Подопечным оплачивали лечение, помогали приобрести лекарства, провести обследования для постановки точного диагноза или операцию, в том числе в больницах, находящихся в других регионах России.

Автономная некоммерческая организация «Крымский детский хоспис» вошла в список лучших инициатив с проектом создания системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым (грант 3 млн рублей). Команда проекта на базе республиканской детской клинической больницы Симферополя открыла паллиативное отделение (больница предоставила помещение, оборудование, поддержку медперсонала). По итогам проекта комплексную паллиативную помощь получили 118 семей и 26 детей-сирот, были организованы 12 праздников для маленьких пациентов и их родных.

Место среди лучших принадлежит и проекту «Возвращенное детство» (грант 4,9 млн рублей). Его реализовал Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого из Воронежской области. Команда проекта оказывала адресную гуманитарную и материальную помощь семьям из Горловки. Во время школьных каникул дети из ДНР приезжали в Воронеж, где им проводили экскурсии и организовали онлайн-курсы по телевизионной журналистике.