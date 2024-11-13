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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    8688 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    33 комментария
    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

    12 ноября 2024, 21:53 • Новости дня
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

    Коментарии (26)
    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

    Коментарии (3)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

    Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования мобилизовать 1 млн человек для отправки на фронт, передает «РИА Новости». Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что мобилизация должна быть завершена до конца 2024 года. Основными регионами для набора станут Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

    По словам Лисняка, в Харьковскую область были направлены 20 тыс. сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Он отметил, что мобилизации подлежат даже те граждане, кто имеет бронь от призыва или непригоден к военной службе по здоровью, в том числе инвалиды и люди с психическими заболеваниями. Также, по его словам, мобилизация ведется среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки фронта.

    Лисняк также рассказал, что из сотрудников правоохранительных органов формируются стрелецкий и штурмовой батальоны «Лють», а сами силовики привлекаются к мобилизационным рейдам. Он отметил резкую эскалацию социального напряжения в Харьковской области, где увеличилось количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали мобилизовать людей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в ряды вооруженных сил, несмотря на их состояние здоровья. Руководители украинского военно-промышленного комплекса стали скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы сохранить рабочие кадры на производствах.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    12 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью

    Berliner Zeitung: Шольц ложно обвинил Линднера в предложении сократить немцам пенсии ради помощи Киеву

    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что экс-министр финансов Кристиан Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии СвДП.

    Издание сообщило, что Шольц допустил ложное заявление о предложении экс-министра финансов Линднера. По словам канцлера, Линднер предложил сократить пенсии для финансирования помощи Украине на 2025 год, передает РИА «Новости».

    По данным инсайдеров из Свободной демократической партии (СвДП), Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. Линднер никогда не предлагал сокращение пенсий как таковых, отмечают они.

    В партийных кругах СвДП считают, что Шольц солгал, и сравнивают его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оппозиция в лице Христианско-демократического союза (ХДС) также осуждает заявления Шольца и планирует блокировать работу Бундестага до проведения досрочных выборов.

    Депутат ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что ни один пенсионер не потерял бы свои пенсии, если бы предложение Линднера было принято. Он считает, что ложь о пенсиях недопустима даже ради поддержки Украины.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    12 ноября 2024, 18:25 • Новости дня
    Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage

    Стало известно о планах Франции передать Украине шесть истребителей Mirage

    Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что усилит нагрузку на собственные ВВС, говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти.

    Франция намерена передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением, сообщает ТАСС. Это следует из отчета депутата Франка Жилетти, представленного в Национальном собрании Франции. Документ был подготовлен для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил в рамках обсуждения бюджета на 2025 год.

    «В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», – говорится в отчете. Жилетти выражает обеспокоенность по поводу влияния передачи на способность ВКС Франции выполнять задачи по противовоздушной обороне, учитывая неравномерную готовность авиапарка.

    По словам депутата, это приведет к перераспределению задач в пользу полков с истребителями Rafale и ускорит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5. Проблемы также возникнут с подготовкой пилотов на Mirage 2000-D. Жилетти подчеркивает, что недавнее заявление президента Франции об увеличении поставок только усугубит нехватку потенциала, и просит ускорить передачу новых истребителей Rafale.

    Ранее сообщалось, что французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси.

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    13 ноября 2024, 00:21 • Новости дня
    Economist назвал дату возможных выборов на Украине

    СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.

    По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».

    Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».

    На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.

    Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО на фоне тревоги

    В Киеве прогремели взрывы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив активность ПВО.

    Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. Он написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе», подчеркнув, что в данный момент работает противовоздушная оборона.

    Как передает ТАСС, вслед за инцидентом на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы, и мэр города Виталий Кличко сообщил работе ПВО в районе Оболони.

    До этого очередной взрыв произошел в Киеве, также взрывы прогремели в Кировоградской области Украины.

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    12 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Депутат Рады предложила отправить сотрудников военкоматов в боевые подразделения

    Депутат Рады Безуглая предложила расформировать ТЦК и отправить их сотрудников на фронт

    Tекст: Ольга Иванова

    Реформация системы военных комиссариатов в Украине может привлечь на фронт 50 тыс. военнослужащих, считает депутат Рады Украины Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание «Страна».

    Безуглая высказала предложение о реформировании системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает «РИА Новости». Она считает, что это позволит пополнить ряды боевых подразделений на фронте минимум 50 тысячами военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что в настоящее время в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отсутствует финансовая аналитика, что создает «черную дыру» в управлении ресурсами. По ее словам, численность работников ТЦК и СП, включая рекрутинговые центры, составляет до 100 тыс. человек.

    По мнению нардепа, если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то это позволит высвободить значительное количество военнослужащих для выполнения боевых задач.

    Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

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    13 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    @ Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

    «Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

    США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

    По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

    НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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