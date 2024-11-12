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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и неспособны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    10 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN заявил, что возможное давление Дональда Трампа на Россию и Украину может привести к тому, что Киев уступит часть территорий, но получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет.

    «Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует», – цитирует Ставридиса РБК.

    Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

    Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

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    11 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С

    Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

    Компания Ростех передала очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С Военно-космическим силам (ВКС) России, сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В планах компании также поставка дополнительных партий до конца текущего года.

    Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения, был разработан с учетом всех современных требований, включая малую заметность. Глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул: «Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения». Он отметил, что этот самолет обладает высокой живучестью и передовыми средствами поражения.

    Производственные мощности для выпуска Су-57 продолжают расширяться, чтобы соответствовать увеличивающемуся спросу и совершенствованию модели. Чемезов также добавил, что самолет совершенствуется с учетом опыта его применения, что позволяет улучшать его характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех передал российской армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С, которые продолжают усиливать российские Вооруженные силы передал, а Сергей Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    10 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    Захарова: Уходящая администрация Байдена может еще «нагадить» России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружелюбные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что выборы президента США были признаны в стране и проигравший кандидат признал победителя, однако подчеркнула, что до вступления в должность нового главы государства остаются месяцы, которые администрация Байдена может использовать для осуществления «пакостей» в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Ему (Трампу – прим. ВЗГЛЯД) еще нужно вступить в должность. Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», – подчеркнула дипломат.

    Она обратила внимание на то, что, по ее мнению, русофобская политика нынешней администрации не завершилась успехом, отметив провал концепции создания «анти-России» на Украине и попытки изоляции России на международной арене. «Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано», – заключила Захарова, подчеркивая трудности, с которыми столкнулась администрация США в своих антироссийских инициативах.

    Ранее член научного совета при Совете Безопасности России Александр Яковенко заявил, что Байден может пойти на резкие действия против России до окончания своих полномочий. Он также напомнил о подобных действиях Обамы в 2016 году.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Джо Байден остается президентом США еще полтора месяца, и Москва будет делать выводы о действиях Вашингтона после инаугурации нового лидера.

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