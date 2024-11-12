Каждый шестой чех заявил о лучшей жизни при социализме, чем в современности

Tекст: Мария Иванова

Согласно исследованию Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук Чехии, 16% граждан этой страны считают, что жизнь при социализме была лучше, чем в настоящее время. Этот показатель вырос на 4% за последние пять лет. В то же время число тех, кто поддерживает нынешнюю систему власти, снизилось на 6% и составляет 43%, сообщает РИА «Новости».

Исследование было проведено накануне 35-й годовщины «бархатной революции» 1989 года, когда в Чехии произошел переход от коммунистического режима. По данным опроса, 37% респондентов считают, что условия жизни в стране до 1989 года и сейчас примерно одинаковы, что на 5% больше, чем в 2019 году. В то же время 20% положительно оценивают политическую систему при коммунистах, а 51% относятся к ней негативно.

Респонденты отметили улучшения после падения социализма в виде более широких возможностей для образования, свободы слова, отсутствия границ в Европе и развития частного предпринимательства. Однако они также указывают на ухудшение социальной защищенности, национальной безопасности и рост преступности. В ответ на вопрос о том, кто выиграл и проиграл от смены режима в 1989 году, 70% считают, что выиграли предприниматели и бывшие диссиденты, а главными проигравшими считают рядовых работников.

Исследование проводилось с 10 июня по 31 августа и охватило 1 тыс. человек различного возраста, пола, вероисповедания и социального положения, проживающих в разных регионах Чехии. Детали о возможных погрешностях в данных не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия возвращает отозванного в 2022 году посла в Москву, что может быть позитивным сигналом, поскольку чешские власти несколько смягчили риторику, несмотря на репутацию одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. В то же время работа нового посла Чехии в Москве считается малоперспективной, поскольку в Праге установилась русофобская власть и в представительстве Чехии в России будет лишь четыре сотрудника, включая Даниэля Коштовала.

Между тем президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за один день, отметив, что это может привести к невыгодному для Европы и Украины соглашению.