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Мантуров: Россия рассчитывает на возобновление рейсов индийских авиакомпаний
Россия ожидает увеличения частоты рейсов и развития маршрутной сети с Индией, а также возобновления полетов индийских авиакомпаний, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.
По его словам, Россия рассчитывает на расширение прямого авиасообщения с Индией и на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков в РФ, сообщает ТАСС. Мантуров отметил, что на данный момент только российский «Аэрофлот» выполняет 12 регулярных рейсов в неделю между странами.
Россия видит Индию как значимого партнера в стратегических проектах международной логистики, особенно в освоении Северного морского пути и коридора Север – Юг. Мантуров подчеркнул, что запуск новых маршрутов, в том числе контейнерных, позволит значительно снизить транспортные издержки для экономических операторов.
По словам Мантурова, Россия нарастила поставки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты. Возможности для дальнейшего увеличения товарооборота он связывает с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля. Также он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в атомной сфере, отметив успешный опыт проекта АЭС «Куданкулам».
Мантуров назвал приоритетными сферами сотрудничества между Россией и Индией химическую промышленность и металлургию. В этих отраслях осуществляется успешная кооперация, а также встречные поставки сырья и оборудования. В образовательной сфере между университетами двух стран заключено более 600 двусторонних соглашений, и около 28 тыс. индийских студентов обучаются в России. Мантуров считает необходимым упрощение процедур взаимного признания документов об образовании.