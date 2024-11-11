Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Российские штурмовики вышли к трассе снабжения ВСУ у Селидово
ВС России взяли под контроль участок трассы снабжения ВСУ в Петровском
Российские штурмовики вышли на участок трассы, ведущий из Красноармейска, используемой для снабжения ВСУ в селе Петровском возле Селидово.
Этот участок дороги использовался для снабжения украинской группировки, которая отступила из Селидова в Петровское, сообщает ТАСС. Представители российских силовых структур подчеркнули важность этого участка, так как он является основным путем снабжения для украинских сил.
Силовики также отметили, что данный участок трассы проходит на расстоянии не более шести километров от Красноармейска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, газета The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у Вооруженных сил Украины в Донбассе, а Минобороны России опубликовало кадры освобождения Селидово.