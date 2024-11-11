Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Власти поддержали штраф до 1 млн рублей за ставки от детей
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за прием ставок от несовершеннолетних
Российское правительство одобрило законопроект, предполагающий штрафы до 1 млн рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных.
Правительство России дало положительное заключение на законопроект, предусматривающий введение штрафов до 1 млн рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных, передает ТАСС. Однако проект нуждается в доработке, чтобы учесть все замечания перед внесением в Государственную думу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов разработало законопроект, позволяющий азартным игрокам самостоятельно попросить у организаторов об ограничении максимальной суммы ставок или о полном запрете на игру, а в России предложили создать единый стоп-лист для таких игроков.