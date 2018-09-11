Минфин предложил способ защитить игроманов от разорения

Министерство финансов России разработало новый законопроект, согласно которому азартные игроки могут сами попросить у организаторов об ограничении максимальной суммы ставок или о полном запрете на игру.

Такой «механизм самоограничения» будет помогать игрокам контролировать себя. Если россиянин подает ходатайство о постоянном или временном запрете на участие в азартных играх, он не сможет делать ставки. Возможность исключения из списка зависимых возможна не раньше, чем через год после подачи прошения.

Соответствующие поправки в закон о регулировании азартных игр уже подписаны заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым и направлены в необходимые ведомства для согласований, пишет «Интерфакс».

Также Минфин планирует ввести ограничения на сумму проигрыша, если гражданин не предоставлял ходатайства об ограничении суммы ставок.