Mattel извинилась за ссылку на сайт для взрослых на упаковках кукол

Компания Mattel случайно разместила порнографическую ссылку на упаковках кукол Барби

Tекст: Мария Иванова

Компания Mattel принесла извинения за ошибочное размещение на упаковках кукол ссылки на сайт с порнографическим содержанием, передаетТАСС со ссылкой на The Daily Beast. Эта ошибка была допущена на новых игрушках, связанных с экранизацией мюзикла «Злая», в котором участвует певица Ариана Гранде. В заявлении компании отмечено, что Mattel «глубоко сожалеет об этой досадной ошибке» и просит родителей выбросить упаковки с некорректной ссылкой.

Mattel также призвала покупателей обратиться в службу поддержки компании для решения возникшей проблемы. Портал The Daily Beast сообщает, что поклонники мюзикла «Злая» первыми заметили опечатку, из-за которой вместо ссылки на официальный сайт фильма на упаковках оказалось перенаправление на сайт с откровенным содержанием. Эта информация быстро распространилась в социальных сетях, вызывая волну обсуждений.

Пока неизвестно, сколько именно кукол было выпущено с такой ошибкой. Mattel отметила, что принимает меры для быстрого исправления опечатки. По информации на сайте компании, куклы продаются в сети магазинов Target, однако, на 10 ноября их нельзя было заказать на сайте этого ретейлера.

Ранее компания Mattel анонсировала выпуск новой линейки кукол, которая призвана отразить «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность. Mattel также выпустила куклы Барби с ограниченными возможностями, включая слепую Барби и темнокожую с синдромом Дауна. Кроме того, компания выпустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол, которых дети смогут преобразовать по своему желанию.