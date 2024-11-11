Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Mattel извинилась за ссылку на сайт для взрослых на упаковках кукол
Компания Mattel случайно разместила порнографическую ссылку на упаковках кукол Барби
Mattel принесла извинения за ошибку с порнографической ссылкой на упаковках кукол Барби, связанных с мюзиклом «Злая», и рекомендовала выбросить упаковки.
Компания Mattel принесла извинения за ошибочное размещение на упаковках кукол ссылки на сайт с порнографическим содержанием, передаетТАСС со ссылкой на The Daily Beast. Эта ошибка была допущена на новых игрушках, связанных с экранизацией мюзикла «Злая», в котором участвует певица Ариана Гранде. В заявлении компании отмечено, что Mattel «глубоко сожалеет об этой досадной ошибке» и просит родителей выбросить упаковки с некорректной ссылкой.
Mattel также призвала покупателей обратиться в службу поддержки компании для решения возникшей проблемы. Портал The Daily Beast сообщает, что поклонники мюзикла «Злая» первыми заметили опечатку, из-за которой вместо ссылки на официальный сайт фильма на упаковках оказалось перенаправление на сайт с откровенным содержанием. Эта информация быстро распространилась в социальных сетях, вызывая волну обсуждений.
Пока неизвестно, сколько именно кукол было выпущено с такой ошибкой. Mattel отметила, что принимает меры для быстрого исправления опечатки. По информации на сайте компании, куклы продаются в сети магазинов Target, однако, на 10 ноября их нельзя было заказать на сайте этого ретейлера.
Ранее компания Mattel анонсировала выпуск новой линейки кукол, которая призвана отразить «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность. Mattel также выпустила куклы Барби с ограниченными возможностями, включая слепую Барби и темнокожую с синдромом Дауна. Кроме того, компания выпустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол, которых дети смогут преобразовать по своему желанию.