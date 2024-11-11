Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Глава МИД Индии призвал устранить барьеры в торговле с Россией
Субраманьям Джайшанкар призвал устранить нетарифные барьеры в торговле с Россией
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи отметил, что торговый баланс между Россией и Индией требует исправления и призвал к устранению нетарифных барьеров для достижения цели в 100 млрд долларов к 2030 году.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости исправления торгового баланса между Россией и Индией, сообщает ТАСС. Он выступил с этой инициативой на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи. По его словам, текущий торговый баланс является односторонним и требует срочного исправления.
Джайшанкар подчеркнул, что для достижения торговой цели в 100 млрд долларов США к 2030 году необходимо устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера. «Наш двусторонний товарооборот сегодня составляет 66 млрд долларов. Это делает цель достичь 100 млрд долларов к 2030 году более чем реалистичной», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту», а также формируют экономику многополярного мира.