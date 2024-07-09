Эксперт: Россия и Индия формируют экономику многополярного мира

Политолог Егорченков: Сотрудничество России и Индии отвечает глубинным интересам обеих стран

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Более справедливый миропорядок, к которому идут Москва и Дели, создается в интересах народов России и Индии, и их интересы носят глубинный характер», – считает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Важнейшей составляющей партнерства между странами являются взаимовыгодные экономические отношения. Все это – одна из основ формирующегося многополярного мира, говорит эксперт.

По его словам, если раньше «средства и ресурсы из обеих государств утекали на Запад», то сегодня они остаются внутри стран, и это позволяет «последовательно повышать общий уровень жизни населения, развивая национальные экономики».

«Запад пытается всеми силами сохранить старую систему, которая позволяла ему столетиями избегать социальных потрясений. Классики империализма, глобализма говорили: «Мы должны забрать у всего остального мира все самое лучшее и отдать им обратно свои проблемы», – напомнил аналитик. Однако Россия и Индия, по его словам, отвергают подобные подходы и стремятся изменить ситуацию так, чтобы мир перестал кредитовать экономики западных стран.

Важно, по словам эксперта, и заверение Моди о готовности Индии содействовать установлению мира на Украине, в то время как Запад стремится к эскалации конфликта.

«Также нельзя не отметить и личный подход Владимира Путина к международным контактам, который разительно отличается от стиля западной дипломатии. Он отражает важную часть российской культуры, которая ориентирована на честность, открытость и гостеприимство», – резюмировал Егорченков.



Ранее Владимир Путин и Нарендра Моди отметили укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и определиди планы развития по следующим направлениям: внешняя политика, парламентское взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, транспортная связность, энергетика, кооперация на Дальнем Востоке и в Арктике, а также в сферах мирного атома, космоса, образования, науки, культуры, туризма и военной отрасли.

«В этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. В прошлом году товарооборот увеличился на 66%. А за первый квартал прибавил еще 20%. Мы тесно сотрудничаем на международной арене, на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС», – напомнил Путин.

Моди, со своей стороны, напомнил, что индийско-российская дружба помогла обеим странам развиваться на фоне мировых кризисов в продовольственной безопасности, в сфере топлива, удобрений. «Фокусом мирового сообщества является мой нынешний визит: весь мир смотрит на это с большим интересом», – добавил он.

Как позже сообщил первый замглавы индийского МИД Винай Кватра, Россия и Индия должны довести товарооборот до 100 млрд долларов через шесть лет, такую цель поставили Путин и Моди на переговорах. Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия готова сотрудничать с Индией в возведении атомных станций малой мощности (АСММ), адаптированных к работе в тропическом климате.