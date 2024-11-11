Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Российские военные уничтожили 9,6 тыс солдат ВСУ на границе ЛНР
Военные России за неделю отразили 43 атаки и уничтожили 9,6 тыс солдат ВСУ
Российские военные за неделю уничтожили 9,6 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах Луганской Народной Республики, а также отбили 43 контратаки украинской армии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военные за прошлую неделю уничтожили около 9,6 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах ЛНР, сообщает ТАСС. Марочко, отметил, что за период с 2 по 8 ноября 2024 года было отражено 43 контратаки украинской армии. Эксперт также подчеркнул, что наблюдается незначительное снижение активности украинских подразделений.
По данным Марочко, за эту неделю российские военные уничтожили 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, 3 танка, а также 65 орудий полевой артиллерии. Кроме того, были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские силы из позиций возле Золотаревки в ЛНР. Сообщалось, что Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс. солдат ВСУ на рубежах ЛНР. Украинское командование под Кременной в ЛНР частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями.