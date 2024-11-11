Российские туристы с лайнера Spectrum of the Seas добрались до аэропорта Шанхая

Группа россиян с лайнера Spectrum of the Seas добралась до аэропорта Пудун

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа российских туристов, ранее находившаяся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, успешно добралась до аэропорта в Шанхае, пишет РИА «Новости». Лайнер, задержавшийся в Японии из-за технических проблем, прибыл в шанхайский порт Усун в понедельник утром. Пассажиры затем направились в международный аэропорт Пудун, откуда они планируют вылететь в Москву рейсами «Аэрофлота» и China Eastern Airlines.

Первая группа российских граждан начала покидать судно в 8.00 утра по местному времени и уже через час оказалась в аэропорту. Как сообщила одна из пассажирок, они были на посадке вовремя, несмотря на опасения не успеть к рейсам. Большая часть россиян планирует вылететь в Россию 12 ноября, а для тех, кто отправится позже, туроператор забронировал отель.

Генеральное консульство РФ в Шанхае ранее обсудило ситуацию с местными властями и сообщило, что никаких серьезных проблем не предвидится. Китайские власти подтвердили наличие у российских туристов транзитных виз, что исключает миграционные сложности. Компания-организатор круиза также выразила готовность содействовать в решении всех вопросов, связанных с дальнейшими перемещениями пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Spectrum of the Seas, находившийся в порту Иокогамы из-за поломки, успешно направился в Шанхай после завершения ремонта, на его борту находятся 538 россиян. Сообщалось, что пассажиры, находившиеся на лайнере в Японии, ожидали возвращения в Шанхай 11 ноября, и на борту была спокойная обстановка, а людям предоставили бесплатный интернет. Также на застрявшем в Японии лайнере с россиянами сделали алкоголь бесплатным.