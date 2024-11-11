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Тувинских конокрадов поймали с помощью беспилотника
Полицейские задержали тувинских конокрадов, гнавших лошадей через перевалы
Полицейские с помощью беспилотника задержали тувинских похитителей лошадей, которые угнали 26 коней через горные перевалы на свои подворья; сумма ущерба составила 2 млн рублей, по делу возбуждено уголовное производство.
Полицейские задержали тувинских конокрадов с помощью беспилотника, сообщает РИА «Новости». Операция по розыску началась после обращения в полицию двух фермеров, у которых похитили 26 лошадей на сумму 2 млн рублей. Сотрудники МВД по республикам Хакасия и Тыва скоординировали свои действия для поимки преступников, которые гнали похищенных лошадей через таежные тропы и горные перевалы.
Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, некоторые из лошадей были забиты на мясо и проданы на местном рынке, одну из них отдали в счет долга. Остальные животные разбежались после того, как сломали загон. Полиция удалось вернуть несколько лошадей законным владельцам, однако местонахождение остальных устанавливается.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по частям второй и четвёртой статьи 158 УК РФ. Волк также сообщила, что фигуранты дела заключены под стражу, а предварительное расследование продолжается.