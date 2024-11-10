Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
НАТО предрекли мрачное будущее из-за сотрудничества США и России
Bloomberg: НАТО ждет мрачное будущее при сотрудничестве США и России по Украине
Колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс считает, что при победе Дональда Трампа на выборах США могут сотрудничать с Россией по украинскому вопросу, что приведет к мрачному будущему НАТО.
По его словам, НАТО ожидает мрачное будущее, если США под руководством Дональда Трампа начнут сотрудничать с Россией в вопросе Украины, передает ТАСС. Колумнист Макс Хастингс выразил мнение, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к стратегическому разрыву в трансатлантическом партнерстве.
Хастингс полагает, что победа Трампа на выборах означает конец эпохи, когда безопасность Европы считалась жизненно важным интересом США. Он отмечает, что в ближайшие годы на первый план в американской политике выйдет стратегическое противостояние с Китаем.
По мнению Хастингса, европейские союзники США по НАТО уже готовятся к новой жизни, связанной с возможными изменениями в политике Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружелюбные шаги против России в последние месяцы своего существования. Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма.