Bloomberg: НАТО ждет мрачное будущее при сотрудничестве США и России по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО ожидает мрачное будущее, если США под руководством Дональда Трампа начнут сотрудничать с Россией в вопросе Украины, передает ТАСС. Колумнист Макс Хастингс выразил мнение, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к стратегическому разрыву в трансатлантическом партнерстве.

Хастингс полагает, что победа Трампа на выборах означает конец эпохи, когда безопасность Европы считалась жизненно важным интересом США. Он отмечает, что в ближайшие годы на первый план в американской политике выйдет стратегическое противостояние с Китаем.

По мнению Хастингса, европейские союзники США по НАТО уже готовятся к новой жизни, связанной с возможными изменениями в политике Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружелюбные шаги против России в последние месяцы своего существования. Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма.