В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
В Тульской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Миляев сообщил об отражении атаки дронов в Тульской области без ущерба
Атака украинских беспилотников была успешно отражена в Тульской области, благодаря дежурным средствам ПВО, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Миляев в Telegram-канале заявил, что в утренние часы регион подвергся атаке украинских беспилотников. Согласно его заявлению, средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отразили атаку БПЛА, предотвратив нанесение ущерба. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, добавил он.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Тульскую области.