В Тульской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Миляев сообщил об отражении атаки дронов в Тульской области без ущерба

Tекст: Дарья Григоренко

Миляев в Telegram-канале заявил, что в утренние часы регион подвергся атаке украинских беспилотников. Согласно его заявлению, средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отразили атаку БПЛА, предотвратив нанесение ущерба. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, добавил он.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Тульскую области.