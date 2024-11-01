Штраф в 2 ундециллиона рублей для Google превысил все мировое богатство

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет газета, сумма штрафа, назначенного российским судом компании Google, составила два ундециллиона рублей. Эта сумма превышает все накопленное мировое богатство. По данным компании The Boston Consulting Group, совокупное богатство мира на 2024 год оценивается в 477 трлн долларов, в то время как объем мирового ВВП в 2023 году составил около 105,4 трлн долларов, передает ТАСС.

Сумма штрафа ежедневно увеличивается из-за просрочек его выплаты, и, по информации американского издания, вскоре может достичь одного гугола, что является единицей с 100 нулями. Это математическое число послужило вдохновением для названия поисковой системы Google.

Стоимость иска превышает рыночную стоимость самой корпорации Google, которая оценивается в 2 трлн долларов. Компания входит в пятерку самых дорогих в мире, но назначенный штраф значительно превосходит эту оценку.

Напомним, суд в России обязал Google выплатить штраф в размере 2 ундециллиона рублей за блокировку российских телеканалов на платформе YouTube. Сумма штрафа ежедневно увеличивается до полного погашения неустойки.