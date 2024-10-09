Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».0 комментариев
Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
Путин и Лукашенко начали обсуждать интеграцию в Союзном государстве в Кремле
Президенты России и Белоруссии обсуждают стратегическое сотрудничество и интеграцию в Зеленой гостиной Кремля.
Лидеры государств прошли в Зеленую гостиную Кремля, где начали восьмую по счету встречу в этом году, передает ТАСС.
Темы встречи включают в себя актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического сотрудничества и союзничества, а также обсуждение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России планировал вручить белорусскому коллеге орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве.