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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    20 комментариев
    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

    Коментарии (2)
    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

    Коментарии (5)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 02:53 • Новости дня
    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы

    Минюст выявил в публикациях Понасенкова идеи превосходства Европы над Россией

    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

    Минюст в ходе проверки блогера иноагента Евгения Понасенкова выявил в его публикациях идею «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем», передает РИА «Новости».

    Ведомство обнаружило, что Понасенков неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около тридцати видеороликов.

    В материалах дела указано, что контент Понасенкова несет идею «превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Минюст также отметил, что блогер использует «аллегории, метафоры и образы» для донесения своих идей.

    Кроме того, Понасенков в своих видеороликах призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС и ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

    Мосгорсуд, в свою очередь, признал законным решение Минюста о включении Понасенкова в реестр иноагентов, отклонив апелляционную жалобу блогера. Понасенков пытался оспорить законность проверки Минюста, утверждая, что не получил копию распоряжения и что акт проверки составлен неверно. Однако суд поддержал доводы министерства, ссылаясь на выявленные факты иностранного влияния.

    Ранее сообщалось, что Понасенков решил повторно оспорить статус иноагента.

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    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

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    8 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном

    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана

    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.

    Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.

    В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.

    Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

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    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

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    8 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Эрдоган подарил Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения

    Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

    7 октября президенту России исполнилось 72 года.

    Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.

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    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

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    8 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Москве сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

    «Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что Россия рассматривает укрепление позиций на пространстве СНГ в качестве одного из внешнеполитических приоритетов.

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    8 октября 2024, 05:37 • Новости дня
    Пожар произошел на складе с ацетоном в Норильске

    МЧС ликвидировало открытое горение на складе с ацетоном в Норильске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Норильске сотрудники МЧС справились с открытым горением на складе, где находились ацетон и пеллеты, приступив к проливке и разборке конструкций.

    Сотрудники МЧС в Норильске полностью ликвидировали открытое горение на складе, где хранились ацетон и пеллеты, сообщает ТАСС.

    По словам представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

    Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки справились с огнем. Благодаря слаженной работе специалистов удалось избежать серьезных последствий и распространения пожара на соседние здания и сооружения.

    Причины возгорания на складе пока устанавливаются. На данный момент известно, что в процессе ликвидации происшествия никто не пострадал. Специалисты продолжают следить за ситуацией и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Норильске пожар на складе с ацетоном распространился на соседнее здание, площадь возгорания достигла 1,6 тыс. кв. метров; специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг качества воздуха.

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    8 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме

    Следственный комитет Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет Белоруссии возбудил дела против 45 лиц, обвиняемых в заговоре для захвата власти и экстремизме, связанных с инициативой «Платформа-2025».

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против 45 человек, находящихся за границей, обвиняя их в заговоре с целью захвата власти и деятельности, связанной с экстремизмом, передает ТАСС. Ведомство уточняет, что 22 человека обвиняются в заговоре с целью неконституционного захвата власти, а 23 лица подозреваются в создании экстремистского формирования или участии в нем.

    В рамках расследования стало известно о новой инициативе, называемой «Платформа-2025», которая, по мнению следователей, преследует цели консолидации экстремистских сил для координации действий в период президентской избирательной кампании в Белоруссии, запланированной на 2025 год. Следственный комитет выразил обеспокоенность по поводу возможных радикальных действий в это время.

    Кроме того, в заявлении следственного ведомства отмечается, что данное дело является продолжением мер по обеспечению государственной безопасности, направленных на предотвращение попыток дестабилизации обстановки в стране. Власти Белоруссии продолжают работу по идентификации и преследованию лиц, причастных к экстремистской деятельности и угрозам политической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии аннулирует доменные имена интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении 20 человек, находящихся за рубежом и подозреваемых в заговоре с целью захвата госвласти и экстремизме. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск даст быстрый и жесткий ответ на любую агрессию, подчеркнув, что белорусское миролюбие – это не синоним жертвенности.

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    8 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    ЕС утвердил санкции против России за «гибридные действия»

    Евросоюз утвердил санкции против России за «вмешательство в выборы»

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

    Евросоюз утвердил новый режим санкций против России, передает ТАСС.

    Санкции направлены на борьбу с так называемыми гибридными действиями и вмешательством в выборы за пределами страны.

    Документ, принятый Советом ЕС, вводит механизм запретительных мер, направленных на «дестабилизирующие действия» России за рубежом. В рамках этого механизма планируется создание черного списка, куда войдут физические и юридические лица. Активы этих лиц будут блокироваться в европейских странах.

    Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.

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    8 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин открыл заседание совета лидеров СНГ

    Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент председательствующей в СНГ России Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета глав государств Содружества.

    В первую очередь мероприятие проходит в узком составе, где участвуют только лидеры стран СНГ, сообщает ТАСС.

    После вступительного слова президента России главы государств перейдут к закрытому формату переговоров. Как ранее отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, эти переговоры будут в формате свободной дискуссии, где каждый из участников сможет высказаться по наиболее волнующим его вопросам.

    В дальнейшем планируется заседание в широком формате, которое будет открытым для публики. Завершится саммит торжественным приемом в честь высоких гостей из стран СНГ.

    Ранее сообщалось, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) в Москве главы МИД осудили односторонние санкции и приняли документы, направленные на формирование системы евразийской безопасности и сотрудничество в спорте.

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    8 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Си Цзиньпин отправил Путину очень теплое поздравление на день рождения

    Ушаков сообщил, что Путин получил теплое поздравление от Си Цзиньпина на день рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил очень теплое поздравление на день рождения от Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил много подарков из-за рубежа на свой день рождения, особое внимание было уделено посланию от председателя КНР Си Цзиньпина, которое было «очень теплым», передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что приветы и подарки пришли от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Тем не менее он не смог уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран, отметив, что не фиксировал подобной информации.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения.

    Сообщалось, что лидеры недружественных стран не поздравили Путина с этим событием.

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    8 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

    Tекст: Ольга Иванова

    Началось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе, президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества в укреплении авторитета организации и улучшении благосостояния граждан стран-участниц.

    «Нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно в принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качеству жизни наших граждан», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в Кремля прошло заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

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