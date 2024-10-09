  • Новость часаМИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    10 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    13 комментариев
    9 октября 2024, 12:29 • Новости дня

    Американец Тревор Рид заочно осужден в России на 14 лет за наемничество

    Tекст: Александра Юдина

    Американец Тревор Рид заочно осужден в России на 14 лет и шесть месяцев за наемничество и объявлен в международный розыск, сообщает Следственный комитет.

    По данным СК, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ст. 359 УК РФ, передает ТАСС.

    Тревор Рид обвинен в наемничестве, что подтверждается материалами дела, предоставленными следствием. Он был признан виновным и теперь объявлен в международный розыск. Приговор вынесен без его присутствия в зале суда, поскольку он находится за пределами России.

    Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

    Коментарии (24)
    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

    Коментарии (19)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

    Коментарии (17)
    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

    Коментарии (43)
    7 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

    Песков отнес к фейкам слухи о возвращении Бута к торговле оружием

    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикация Wall Streat Journal о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы начал торговать оружием, относится к фейкам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также предположил, что статья может быть попыткой повлиять на народного избранника в России.

    Сам Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью вбросом ради поднятия просевших рейтингов. Он отметил, что издание из экономического превратилось в ангажированное политическое медиа.

    «В отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя», – пояснил он.

    По его мнению, издание преследует цель привлечь к публикации больше общественного внимания и поднять свои просевшие рейтинги.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

    Коментарии (2)
    7 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию посла в США Анатолия Антонова, она заявила о скором выходе указа президента, отметив, что дальнейшие комментарии остаются за администрацией президента.

    Захарова сообщила РИА «Новости» о возвращении Антонова в Россию. Она отметила, что в ближайшее время ожидается выход указа президента, касающегося этой ситуации.

    Захарова добавила, что возвращение Антонова связано с предстоящими изменениями, которых в скором времени следует ожидать. Однако подробности о возможных причинах и последствиях этого возвращения не были раскрыты. Захарова подчеркнула, что любые дальнейшие разъяснения будут предоставлены уже администрацией президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (8)
    7 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»

    Глава СВР Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к диверсии на «Северных потоках»

    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках», заявил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», – заявил Нарышкин, передает ТАСС. По его словам, в подготовке и проведении диверсии были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках». Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче.

    Служба внешней разведки России сообщила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к этим диверсиям.

    Коментарии (24)
    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

    Коментарии (9)
    7 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Кремле оценили работу Антонова в качестве посла в США

    Ушаков заявил об успешном выполнении Антоновым миссии в качестве посла в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анатолий Антонов успешно завершил свою работу послом России в США, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что кандидатура нового посла в Вашингтон находится на стадии проработки.

    Ушаков заявил, что Антонов успешно выполнил свои обязанности, и теперь очередь другого человека занять этот пост. Он подчеркнул, что назначение нового посла будет произведено после соблюдения всех необходимых формальностей, передает ТАСС.

    Он также указал, что кандидатура нового посла в США в данный момент прорабатывается, и соответствующий указ президента России Владимира Путина будет опубликован по завершении всех процедур.

    По мнению Ушакова, решение о смене посла не связано с предстоящими президентскими выборами в США. «Наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», – отметил помощник президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Коментарии (0)
    6 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

    Константинов назвал выборы в США шансом для поиска подходов к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие выборы президента США могут стать началом поиска решений для урегулирования украинского конфликта и достижения мира, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул важность этих выборов, указав на отсутствие у будущих лидеров США личной заинтересованности в продолжении конфликта, в отличие от действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента заявил: «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему». Он предупредил о необходимости осторожного подхода к миротворческой риторике западных стран, отметив, что она может быть направлена на усыпление бдительности.

    Константинов выразил надежду на то, что, если Дональд Трамп станет президентом, конфликт может быть разрешен, так как, по его мнению, «Трамп имеет желание все это завершить». Однако он указал, что в случае избрания другого кандидата, конфликт может продолжиться.

    Ранее Washington Post сообщал, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 03:25 • Новости дня
    NYT: США столкнулись с нехваткой персонала для борьбы с ураганом

    США испытали кадровый дефицит в FEMA для реагирования на ураган «Милтон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское агентство FEMA испытывает острую нехватку кадров для борьбы с приближающимся ураганом «Милтон», который угрожает региону Тампы во Флориде, и нуждается в привлечении дополнительных ресурсов.

    Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала, передает The New York Times.

    По последним данным агентства, лишь девять процентов сотрудников готовы к немедленному развертыванию, что создает угрозу недостаточной реакции на приближающийся ураган «Милтон».

    FEMA уже задействовано на множестве направлений, оказывая помощь пострадавшим после урагана «Хелен», наводнений в Вермонте и торнадо в Канзасе. В связи с этим агентство испытывает недостаток кадров и финансовых ресурсов, несмотря на недавнее выделение Конгрессом дополнительных средств.

    Для решения проблемы FEMA планирует привлечь сотрудников из других федеральных агентств и частных подрядчиков. Однако, как сообщает издание, масштабы предстоящих операций вызывают серьезные опасения из-за нехватки квалифицированных специалистов.

    Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде. Ожидается, что ураган «Милтон», усилившийся до пятой категории, достигнет побережья штата в среду или четверг, вызывая разрушительные волны высотой более трех метров.

    Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата. Тем временем число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах превысило 200 человек, его признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию

    Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию на саммит по Украине

    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой запланированный визит в Германию на встречу по оказанию военной помощи Украине, следуя примеру президента Джо Байдена.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию на заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

    Решение об отмене визита последовало вслед за аналогичным решением президента США Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

    Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который может серьезно повлиять на внутренние дела США.

    Эксперты отмечают, что в условиях сложной ситуации из-за ураганов в США, подобные поездки могли бы негативно сказаться на рейтинге демократов накануне выборов. Международный обозреватель Николай Топорнин подчеркнул, что такие решения обусловлены в том числе предстоящими выборами в Конгресс и президентскими выборами, где демократы поддерживают Камалу Харрис.

    Несмотря на отмену визитов, другие высокопоставленные представители администрации США приедут на саммит в Германию и будут уполномочены принимать решения от имени страны. Ожидается, что на совещании будут зафиксированы заранее подготовленные решения, включая выделение Украине дополнительного числа боеприпасов и техники.

    Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восток США в конце сентября, уже нанес значительный ущерб, оставив без электричества порядка одного миллиона человек. В ожидании нового урагана «Милтон», который грозит стать одним из самых разрушительных за последние сто лет, администрация США сосредоточилась на устранении последствий стихии и предотвращении новых разрушений.

    Коментарии (2)
    9 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.

    Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

    Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

    После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

    Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

    Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

    Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

    Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

    Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    Минобороны создало неуязвимый для РЭБ вертолетный дрон-камикадзе
    FT: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия
    Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    В России предрекли повышение цен на кофе
    Подозреваемую в убийстве сестер девочку в Тольятти направили на психиатрическую экспертизу

    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск начал главный этап своего плана мести

    Мультимиллиардер Илон Маск включился в избирательную кампанию Дональда Трампа и готовится получить высокий пост в его администрации. Вместе они обещают отправить американцев на Марс и предотвратить уничтожение США, которое связывают с возможной победой Камалы Харрис. Но больше всего Илон Маск хочет отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

    Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. В Киеве арестованного называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбуждено дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок. По оценке экспертов, Молдавия стала страной, где СБУ действует абсолютно спокойно, а у россиян есть риск быть похищенными этой спецслужбой. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон решил рискнуть репутацией «Миражей» на Украине

    В авиапарке ВСУ ожидается пополнение: Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000-5. Париж все чаще заявляет о себе как о главном «ястребе» среди союзников офиса Зеленского. Однако его усилия вызывают сомнения – передача «Миражей» не поможет разрешению политического кризиса во Франции, не усилит Украину на поле боя, не вызовет одобрения США, зато может навредить репутации французских истребителей. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............