Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Мэр Горловки призвал избегать трассу на Ясиноватую из-за атак ВСУ
Мэр Горловки Приходько предупредил об атаках ВСУ на гражданские цели по трассе на Ясиноватую
Мэр Горловки Иван Приходько обратился к жителям с просьбой избегать трассу на Ясиноватую из-за атак украинских беспилотников, которые целенаправленно поражают гражданские цели.
В своем Telegram-канале Приходько призвал население отказаться от поездок по трассе на Ясиноватую из-за непрерывных атак ВСУ.
«Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе Горловка – Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований», –указал он.
Мэр пояснил, что в последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на гражданские автомобили.
Он отметил, что «украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе», и призвал жителей планировать свои маршруты по более безопасным дорогам.
В Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщается, что во вторник украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибра 155 мм, два из которых были кассетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели мужчины 1964 года рождения в результате украинского артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. Также мужчина 1943 года рождения погиб в Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса. Кроме того, в Горловке пострадала женщина 1973 года рождения в результате атаки украинского беспилотника.